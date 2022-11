"Na místě došlo ke střetu čtyř osobních vozidel, která do sebe narazila. Respektive čtvrtý řidič jedoucí za ostatními pravděpodobně nestihl zareagovat a zezadu do nich narazil. Postupně tak došlo k řetězové reakci a nárazu všech vozidel do sebe. Při nehodě utrpěly zranění tři osoby z prvních třech vozidel, z toho v jednom případě se jednalo o malé dítě, které bylo letecky transportováno do královéhradecké nemocnice. Zbylé dvě osoby byly převezeny sanitními vozy, jedna do liberecké nemocnice, druhá do nemocnice v Turnově," uvedla Šrýtrová.