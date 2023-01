U nádraží Českých drah ve Frýdlantu by měl vyrůst dopravní terminál

Nový dopravní terminál, který by sloužil jako důstojné místo pro cestující autobusovou dopravou, by měl vzniknout u nádraží Českých drah ve Frýdlantu. Na jeho projektové přípravě i vzniku by se měly podílet všechny obce a města Frýdlantska.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Roman Cichocki