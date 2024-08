Majestátní svítidlo Marie Terezie bude díky svému průměru 130 centimetrů viditelné z celého náměstí Dr. E. Beneše. Vystavené svítidlo představuje věrnou repliku historických lustrů z období baroka. Skládá se z 5 300 ručně mačkaných a převážně nebroušených skleněných komponentů, zhotovených stejnou technikou, jakou používali skláři v 18. století. Dále ho tvoří 18 kovových ramen, které zdobí řetězy ze 4 410 kusů nebroušených sustikálních skleněných perel. Ze stejných perel se skládají i dlouhé řetězové ověsy. Kovové části jsou záměrně patinované, aby budily dojem rezavého kovu. „Tradice, kterou v roce 1724 založil Elisa Palme, nadále formuje život v našem regionu a přináší radost dalším generacím. Ať už se jedná o klasické lustry, nebo o nejmodernější svítidla s inovativním designem a dynamickými funkcemi, pokračujeme v odkazu, který nás všechny spojuje,“ podotkl Tomeš.

Třetí ročník úspěšného festivalu skla, šperku a bižuterie rozzáří Liberec během posledního srpnového týdne, kromě účastníků z Křišťálového údolí představí i umělce z Holandska a Německa. Návštěvníci se můžou v jejich podání těšit na výjimečnou audiovizuální módní show v neobvyklém prostoru, nebo sklářskou performance. Týden Křišťálového údolí hostí nizozemské tvůrce Hanse van Bentema a Rachida Assouiho. Ve spolupráci s Davidem Sobotkou, uměleckým ředitelem sklárny Pačinek a libereckou agenturou Rea Models připravují výstavu Keep on Dreaming v běžně nepřístupném prostoru neorokokové Kavárny Pošta. „Dvojice zahraničních autorů stojí také za fantastickou, audiovizuální show nazvanou Desert Rose. Hosté ji můžou zažít 30. srpna v industriálním prostoru libereckého tramvajové depa. Jejími hlavními protagonisty doprovodí konferenciér večera umělecký sklář z Křišťálového údolí Ricardo Hoineff,“ informovala mluvčí projektu Lucie Fürstová.

Třetí zahraniční účastnicí festivalu Crystal Valley Week je německá umělkyně Vivian Friedrich. Performerka a choreografka, která žije v Barceloně, propojuje novodobé cirkusové umění s českým sklářstvím, inspirovala se v novoborské sklárně Novotný Glass. „Sama má české kořeny. Na její show se můžou těšit návštěvníci dvoudenního Křišťálového trhu v Krajské vědecké knihovně,“ doplnila Fürstová.

Na týden se obchod Decor by Glassor promění ve Vánoční dům a přiláká zákazníky na zvuk koled a vůni svařáku. Skleněné vánoční ozdoby si budou moci zájemci nejen koupit, ale také sami vyrobit. Pro návštěvníky si připravili bohatý program, každý den se mohou těšit na ukázky foukání skla, malování vánočních ozdob, nebo montování perliček s firmou Rautis. Nebude chybět ani vánoční autíčko Decor by Glassor. Prodejna se opět promění ve vánoční ráj, budou hrát koledy a interiér provoní svařák. „Jsme velmi rádi, že během Týdne Křišťálového údolí se u nás dveře opravdu netrhnou a návštěvníci jsou šťastní, že pro ně Křišťálové údolí chystá tak krásný program. Pro nás vlastně Týden Křišťálového Údolí znamená start vánoční sezóny, na kterou se všichni tolik těšíme,“ dodala store manager Klára Jandorová.

Za zmínku stojí výstava Carnival of Plants, která přinese třpytivý a voňavý zážitek v Botanické zahradě Liberec. Přední česká floristka a mistryně ČR i Slovenska Klára Franc Vavříková si připravila pro návštěvníky floristickou show, kterou doplní skleněné objekty od uměleckých sklářů Beaty a Daniela Vágnerových z Chotyně.

Tramvajové depo bude zase hostit fantastickou audiovizuální a módní show v Liberci, a to Desert Rose. Na zájemce čeká nezapomenutelný zážitek z okouzlujících módních kreací, živé hudby a tance. Projdou barvitou společnou cestou, která začíná v orientu a pokračuje přes latinskou Ameriku až do Evropy. Navštíví mimo jiné Paříž, Venezuelu i Amsterdam. Cestovat budou nejen mezi světadíly, ale i mezi realitou a fantazií, historií a současností.

Křišťálové údolí (Crystal Valley) je oblast světově jedinečné koncentrace a pestrosti sklářské, bižuterní, kamenářské a šperkařské tvorby a výroby. Crystal Valley je založeno na dokonalém tradičním řemesle a umu místních lidí, které představuje veřejnosti. Značku Křišťálového údolí prezentuje Agentura regionálního rozvoje Libereckého kraje jako zásadní lákadlo pro místní i turisty z Česka a zahraničí.

Liberecký kraj je oblíbenou turistickou oblastí, každoročně do něj proto míří tisíce návštěvníků za přírodou a sportem, má ale především unikátní postavení právě ve světě uměleckého skla, bižuterie a šperku. Napříč Libereckým krajem je totiž více než 160 sklářských, bižuterních a šperkařských firem, živnostníků, muzeí a škol, ti všichni by měli být oblíbeným turistickým cílem. Snahou je podporovat tradiční tvůrce, ale také ukázat jejich práci návštěvníkům v jiném úhlu pohledu, z co největší blízkosti, takříkajíc na dosah ruky.