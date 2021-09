Soudní dvůr nařídil v předběžném opatření Polsku těžbu zastavit už v koncem května letošního roku. V odůvodnění soudkyně uvedla, že může dojít k nevratným škodám na životním prostředí. Češi kritizují těžbu v dole kvůli tomu, že má negativní vliv na životní prostředí na české straně hranice. Konkrétně ubývá v ČR podzemní voda, lidé si stěžují také na hluk a prach.

Evropský soud v Lucemburku zároveň zamítl návrh polské strany na zrušení předběžného opatření, protože nedošlo k změně okolností. „Takové opatření se jeví jako nezbytné k posílení účinnosti předběžných opatření a k odrazení Polska od zdržování uvedení jeho chování do souladu s tímto nařízením,“ píše soudkyně Rosario Silva de Lapuerta.

„Stále si ale myslím, že nejlepším řešením celého problému je vzájemná dohoda, která bude jasně definovat, dokdy a za jakých podmínek bude těžba v dole Turów dál probíhat a také jakým způsobem budou řešeny negativní dopady na životní prostředí na české straně hranice,“ okomentoval rozhodnutí soudu hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Podle organizace Greenpeace jsou sankce stanovené soudem příliš nízké. „Rozhodnutí soudu je jasné: Polsko musí důl Turów okamžitě uzavřít. Když se Polsko rozhodlo toto rozhodnutí ignorovat, musely přijít následky, a to ve formě pokut. Sankce, které nyní soud stanovil, jsou ale výrazně menší, než jaké Česká republika požadovala. Navíc jsou vyměřeny až od dnešního dne, přestože soud rozhodl o zastavení dolu už 21. května,“ upozornila Nikol Krejčová z Greenpeace.

„Je pro nás zklamáním, že sankce za nerespektování soudu a poškozování životního prostředí jsou tak nízké. Je otázkou, jestli budou pro Polsko dostatečně motivační, aby důl skutečně uzavřelo, nebo zda bude radši dotovat těžbu z peněz tamních daňových poplatníků,“ doplnila.

V současné době probíhají mezi Českou republikou a Polskem dohody o mezinárodní smlouvě, která by problém vyřešila. Požadavky české strany ale nejsou detailně známy, vyjednávací týmy je nechtějí zveřejnit s tím, že by to mohlo ohrozit vyjednávání.

Evropský soudní dvůr bude ještě řešit žalobu České republiky na Polsko, ve které Češi tvrdí, že Polsko při udělování licence na těžbu v dole porušilo evropské směrnice. Jelikož Polsko podalo k Soudnímu dvoru EU žádost o uplatnění zrychleného řízení v případě dolu Turów, které bylo pozitivně vyřízeno, bude první slyšení už 9. listopadu letošního roku. Do té doby se výše penále vyšplhá na 25,5 milionu eur (647,7 milionu korun).

Penále se podle soudkyně Soudního dvora EU bude počítat, dokud Polsko nesplní prozatímní nařízení a těžbu v dole nezastaví.

„Toto rozhodnutí je poměrně zvláštní. Naprosto s ním nesouhlasíme. Samozřejmě předpokládám, že důl bude nadále aktivní, i elektrárna, protože zajišťují energetickou bezpečnost regionu,“ okomentoval podle ČTK rozhodnutí soudu generální ředitel PGE Wojciech Dombrowski.

Podle hejtmana Půty je možné, že rozhodnutí Evropského soudního dvoru uspíší mezivládní jednání o česko-polské dohodě. „Jsem rád, že Evropský soudní dvůr dal tímto rozhodnutím České republice ve sporu o Turów znovu za pravdu. Pokuta uložená Polsku zůstane v evropské pokladně, nezaplatí se z ní ani jeden náhradní zdroj pitné vody, protihluková bariéra ani z ní nezaplatíme monitoring prašnosti nebo hluku,“ řekl Půta.

Dodal, že i to je důvod, proč je potřeba s polskou stranou dále jednat. „Chceme ochránit oprávněné zájmy lidí žijících v okolí dolu a k tomu potřebujeme dohodu, která dlouhodobě zajistí dodržování českých předpisů a českých limitů týkajících se ochrany životního prostředí. Náš cíl zůstává stále stejný – ochránit oprávněné zájmy obyvatel Libereckého kraje,“ doplnil hejtman.