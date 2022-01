Vyčíslení škod

Právníci upozorňují, že z evropské směrnice o odpovědnosti za životní prostředí a z českého zákona o předcházení ekologické újmě vyplývá pro Ministerstvo životního prostředí (MŽP) povinnost informovat Evropskou komisi o vzniklých škodách. Což ministerstvo neudělalo, stejně jako neurčilo výši nákladů, které České republice v souvislosti s přijímáním preventivních nebo nápravných opatření vznikly.

„Oba státy mají v tuto chvíli, ale i po vydání rozsudku, povinnost dohodnout se na ochraně českých vod a přijmout potřebná opatření, aby na české straně přestaly hladiny podzemních vod klesat. Situace nestojí tak, že se buď v krátké době uzavře dohoda ve stávající podobě, nebo se nechá věc rozhodnout soudem,“ vysvětlila právnička Frank Bold Petra Urbanová. Dodala, že Soudní dvůr EU, který aktuálně rozhoduje o české žalobě na Polsko kvůli porušení unijní směrnice, totiž o porušených povinnostech Polska a ochraně českého území před dalšími škodami nerozhodne. „V této věci má povinnost konat Ministerstvo životního prostředí, které to pod předchozím vedením zanedbalo,“ doplnila Urbanová s tím, že její organizace v minulosti upozorňovala Ministerstvo životního prostředí na to, že neplní své povinnosti vyplývající ze zákona.

Vyzývají proto novou vládu Petra Fialy, aby v kauze Turów využila právní nástroje a napravila tak „protiprávní stav, který vznikl za vlády Andreje Babiše.“

Kdo má pravdu?

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím mluvčího Ondřeje Charváta uvedlo, že se na Evropskou komisi obrátilo jednak podle čl. 259 Smlouvy o fungování EU, což vyústilo v podnět ke stanovisku EK a dnes běžící řízení před Evropským soudním dvorem, ale také podle čl. 12 rámcové směrnice o vodách. „Evropskou komisi jsme informovali, že Česká republika identifikovala záměr ‚Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów‘ jako významný problém související s ochranou vod na svém území, který zároveň nemůže vyřešit sama. Ve svém odůvodněném stanovisku však Evropská komise neshledala porušení této směrnice a odkázala ČR na běžící žalobu,“ vysvětlil Charvát.

Dodal, že ministerstvo se rozhodlo pro postup podle jiných právních předpisů, u kterých vidí „větší šanci na úspěch a ochránění zájmů České republiky, o čemž svědčí i vydané předběžné opatření.“ Charvát ještě doplnil, že co se týče vyjádření škod, jde o tvrzení Frank Bold, se kterým se MŽP neztotožňuje. „Připravovaná smlouva zaručuje ochranu životního prostředí obyvatel nejbližších obcí a Libereckého kraje včetně finančních kompenzací za již probíhající monitoring a na výstavbu vodovodů na dotčeném území,“ napsal Charvát Deníku.

Smlouva na pořadu dalšího jednání vlády

Mezinárodní smlouvou, která by měla spor narovnat, se podle vyjádření současné ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové bude zabývat vláda na svém dalším zasedání. Hubáčková, která po několika měsících ticha v lednu obnovila jednání o dohodě s Polskou stranou, uvedla na twitteru, že „vyprecizovaný návrh smlouvy s Polskem k Turówu je na světě, připravený k projednání vládou.“

Konkrétní znění smlouvy, na jejíž základě by ČR stáhla žalobu od Soudního dvora EU a Polsko by vyplatilo Čechům finanční kompenzace, přitom zůstává tajné. Podle Hubáčkové zaslalo aktuální znění ministerstvo hejtmanovi Libereckého kraje Martinu Půtovi a českému velvyslanci ve Varšavě. Půta k připravované smlouvě uvedl: „Věřím, že pokud chce polská strana mezinárodní dohodu uzavřít, má teď nejlepší příležitost to udělat.“

I když Hubáčková i její polská kolegyně Anna Moskwa uvedly, že se chtějí co nejrychleji domluvit, objevují se v dohodě trhliny. ČR požaduje 50 milionů eur jako kompenzace za negativní dopady těžby na české pohraničí, Polsko ale podle médií nabízí jen 40 milionů eur. Další sporným bodem smlouvy je její vypověditelnost, kdy polská strana trvá na kratším termínu. Problematické jsou i další části, například kapitola o ochraně vody, kterou dlouhodobě kritizují místní obyvatelé, kteří následky těžby pociťují nejvíce.

„Pokud by se uzavřela dohoda, která je nyní na stole, naše voda bude dál ve velkém mizet směrem k dolu. V našem pitném zdroji přitom zbývá posledních pět metrů do znemožnění odběru. Pevně doufám, že nová vláda na rozdíl od té předchozí bude postupovat v souladu se zákony a ochranu naší vody na Polsku konečně začne vynucovat. Doteď se to bohužel nedělo,“ řekl Milan Starec z Uhelné za místní sousedský spolek. Starec upozorňuje na nová data z měření České geologické služby za rok 2021, která potvrzují, že podzemní stěna u dolu Turów nemá žádné pozitivní účinky na hladiny podzemních vod na české straně. Podle geologů jsou poklesy podzemních vod zrychlené a stále pokračují. Právě zmiňovaná bariéra je přitom jediným opatřením na ochranu vod v připravované česko-polské dohodě. Na její nefunkčnost upozornili také experti z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM. Podle nich podzemní bariéra nemůže ochránit české území, na kterém se nacházejí zdroje pitné vody, před odtokem. Je totiž umístěna o více než tři kilometry jinde, a navíc v jiné podzemní vrstvě, než kde by to bylo potřeba.

„Vláda ČR ani jiného členského státu v EU nemůže souhlasit s poškozováním životního prostředí na vlastním území, nehledě na výšku případných kompenzací. Česko stejně jako Polsko má povinnost své životní prostředí před vznikem škod chránit a škody, které již vznikly, napravit. Odsouhlasením stávající dohody by se vláda dostala do rozporu s českými i evropskými zákony,“ okomentoval situaci vedoucí klimatického a energetického programu Hnutí DUHA Jiří Koželouh.