„Po roce vyjednávání jsme konečně dospěli k dohodě, ve které je uvedeno všech devět klíčových principů schválených Radou Libereckého kraje, jež po polské straně požadujeme,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Jako nejdůležitější bod vidí umožnění kontroly činnosti v dole a systematický monitoring všech negativních dopadů spojených s rozšiřováním těžby. „To je něco, co jsme do dnešní doby vůbec neměli a neměli jsme ani možnost s někým na polské straně případné porušování limitů řešit,“ zdůraznil.

Na fond přispěje polská vláda i provozovatel dolu

Polská strana se v uzavřené dohodě zavázala k tomu, že na transparentní účet Libereckého kraje „Fond Turów ČR-PL“ pošle 35 milionů eur, z toho Polský stát 25 milionů eur a provozovatel dolu společnost PGE 10 milionů eur. Vyčíslení finančních nákladů vychází z podkladů od obcí dotčených úbytky vody a vodárenských společností. „Jsem rád, že se bude polská společnost PGE přímo podílet na řešení negativních dopadů těžby hnědého uhlí v povrchovém dole,“ podotkl radní resortu životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje Václav Židek. Fond malých projektů pomůže řešit životní prostředí, chránit a zlepšovat podmínky v krajině, a to nejen v podobě ochrany podzemních vod, ale i v oblasti péče o krajinu jako celek. „Peníze použijeme na konkrétní projekty v nejbližším okolí dolu Turów na českém území. Nejen na výstavbu náhradních vodovodů a sítí, budou určeny i na sledování stavu budov, které jsou nejblíže dolu v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích,“ nastínil plány Půta.

Dohoda o Turówu je podle právníků v rozporu se zákonem

České straně se také podařil vyjednat souhlas s nezávislou kontrolou mezistátní dohody ze strany Soudního dvora Evropské unie po dobu nejméně pěti let. „Liberecký kraj sice původně požadoval toto období v délce deseti let, ale pět let považuji za největší kompromis, který umožnil, aby dohoda byla vůbec uzavřena,“ nechal se slyšet hejtman Půta.

Schválenou dohodu vítají i starostové okolních měst. „Při současných stále rostoucích cenách stavebního materiálu platí, že čím dříve, tím lépe. Nyní máme konečně jistotu, že na investice budou i finance,“ podotkl frýdlantský starosta Jiří Stodůlka. „Jsem rád, že se obě strany vrátily k jednacímu stolu a nalezly kompromis, jak vleklý spor vyřešit,“ dodal starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka.

Naopak proti mezistátní dohodě se ohradila organizace Greenpeace. Její členové dlouhodobě tvrdí, že smlouva nemá zajistit jen finanční kompenzace, ale také reálnou ochranu českého životního prostředí a místních obyvatel. „Smlouva neobsahuje žádné omezení těžby, ani plán na její brzké ukončení. Nevidíme žádné reálné podmínky české strany, pouze velký ústupek Polsku, které nerespektuje evropský soud a musí za to platit pokuty. Než uzavírat s nespolehlivým partnerem smlouvu, která legalizuje ilegální těžbu v dole, je lepší nestahovat žalobu a nechat o celé záležitosti rozhodnout soud, který stejně jako Evropská komise zatím Česko v tomto sporu podpořil,“ informovala koordinátorka kampaně proti dolu Turów Nikol Krejčová.