Turnovský psinec, který spravují zdejší skauti, nutně shání další dobrovolníky. „Samotná pomoc by spočívala především v pomoci udržet služby psince jako takového,“ sdělila místostarostka Turnova Jana Svobodová.

Turnovský psinec hledá dobrovolníky. | Foto: Skuatské středisko Turnov

V současnosti se o turnovský psinec starají asi tři nebo čtyři skauti, a to podle místostarostky na zajištění provozu nestačí. „Dobrovolník by mohl být po řádném proškolení členem týmu pečovatelů, docházel by na Ostrov na služby. Dobrovolníci by mohli také pomoci s pravidelným velkým úklidem psince, který probíhá přibližně čtyřikrát ročně,“ doplnila mluvčí turnovské radnice Klára Preislerová.