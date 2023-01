Centrum by to mělo být unikátní, v Libereckém kraji jediné. Z jednoho areálu v části Vestec, v těsném sousedství silnice I/10, by měli vyjíždět policisté, hasiči a zdravotní záchranáři k nehodám. Daleko by to neměli na úseky dálnice D10 mezi Turnovem a Prahou a silnici I/35.