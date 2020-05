Turnov se stejně jako celá naše republika ocitl v situaci, kterou ještě nikdo z nás nezažil. Lidé tráví čas doma se svými dětmi, někteří nechodí do práce, nebo jsou v karanténě. Zachytili jste takovou situaci fotoaparátem? Pošlete fotografii do soutěže.

fotografická soutěž | Foto: město Turnov

„Město Turnov vyhlašuje veřejnou fotografickou soutěž k zachycení atmosféry v době nouzového stavu republiky kvůli výskytu koronaviru. Soutěž je otevřená pro každého příležitostného fotografa, fotoamatéra i profesionála, a to ve dvou věkových kategoriích. První je pro děti a mládež do 18 let a druhou jsme určili pro dospělé. Kreativitě ani neotřelým nápadům se meze nekladou," přibližuje tisková mluvčí města Klára Preislerová.