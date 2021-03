Tomáš Vyrostek pracuje u záchranné služby už pěkných pár let. Slyšel nadávky, pral se s opilci, ale hlavně zachraňuje životy a zdraví. V pondělí 8. března večer skončil v práci po dvanáctihodinové směně. Kolem tři čtvrtě na osm vyšel ven, cestou k autu na parkovišti u turnovské nemocnice, kde má sídlo i záchranka, si sundal batoh. Po pár krocích odložil i respirátor, ten den už druhý, chtěl se totiž konečně nadechnout čistého vzduchu. Sedl si do vozu a nechal otevřené dveře. Periferním viděním zaregistroval, že se k němu blíží nějaké osobní auto. Projíždělo pomaličku kolem něj a Vyrostek se k němu pootočil.

Subaru poznal

„V tu chvíli mi do obličeje někdo z auta cosi stříkl. Nevím a asi se nedozvím, co to bylo, možná pepřový sprej. V první chvíli jsem se lekl, aby to nebyla třeba silná dezinfekce,“ popsal Vyrostek.

Řidič poté ihned přidal plyn. Záchranář ještě uslyšel zvolání. „Tady máš, ty debile,“ zařval podle něj chlapecký hlas z auta. Napadený stačil zaregistrovat směr jízdy, kvůli zasaženým očím ale vůbec nepřečetl poznávací značku. „To auto ale poznám, subaru fialové barvy a nesvítil mu levý světlomet, z pohledu řidiče pravý. Odjeli směrem Struhy,“ přiblížila oběť útoku.

Muž se naštěstí nacházel před branami nemocnice, kde mu oči vyčistili. Zrak se mu poté zcela vyjasnil a on odjel domů. „Obličej mi ale pálil ještě dva dny,“ podotkl. Nebyl to přitom jediný podobný případ. Policisté v úterý přijali oznámení 41leté ženy z Turnova, která se stala obětí stejného útoku, tentokrát na druhém konci města.

Zažila ho jen o několik minut dříve než Vyrostek. Žena procházela kolem půl osmé večer od prodejny Billa k ulici Nádražní. Zastavilo u ní osobní vozidlo subaru vínové barvy, ze kterého se ozýval smích a hlasitá hudba. Vzápětí na ni někdo z okénka začal stříkat neznámou štiplavou látku, která ji zasáhla i do obličeje. Žádné zranění jí ale naštěstí nevzniklo.

Ani to ale nebylo vše. Policisté dostali mail od paní Petry. Na tu měla posádka stejného auta zaútočit v ulici Za Sokolovnou mezi třetí a čtvrtou hodinou odpoledne. „Kromě ní neznámá látka zasáhla i její dvě děti, ale vše naštěstí dopadlo jen na jejich oblečení a neohrozilo to nikoho z rodiny na zdraví,“ přiblížila mluvčí krajské policie Ivana Baláková.

Teenageři se nudí

Podle výpovědi paní Petry ve stejnou dobu na stejném místě postříkali útočníci další tři lidi, ty se ale dosud na policii neobrátili. Oznamovatelka v mailu útoky znuděných teenagerů na už tak dost vystresované lidi ostře odsuzuje a doporučila jim, aby svůj čas a energii věnovali třeba nějaké dobrovolnické aktivitě.

„Všechny případy jsme kvalifikovali jako přestupky proti občanskému soužití a už se nám ve spolupráci se strážníky, kteří obsluhují městský kamerový systém v Turnově, podařilo identifikovat provozovatele vínového Subaru, ve kterém se mladí útočníci pohybovali. Naším úkolem je nyní zjistit, kdo konkrétně tuto posádku tvořil a jaké role v ní kdo zaujímal,“ doplnila policejní mluvčí.

Policisté nejprve pracovali s domněnkou, že se jednalo o útoky na lidi, kteří neměli v danou chvíli nasazenou ochranu dýchacích cest, což se ale nepotvrdilo. Nyní hledají případné další svědky, kteří by jim pomohli s identifikací posádky vozu.