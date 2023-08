Zuzana Řehová od narození trpí poruchou hybnosti, způsobenou vážnou spastickou formou dětské mozkové obrny, to jí však nezabránilo v klasickém životě.

Sbírka pro Zuzku. | Foto: se souhlasem Jana Řehy

Navzdory handicapu se věnovala různorodým sportům, s manželem založila rodinu a společně vychovávají tři děti. Starší syn studuje na střední škole, mladší dvojčata čeká po prázdninách nástup do osmého ročníku základní školy. Do nedávna se na kratší vzdálenosti paní Zuzana pohybovala s pomocí francouzských holí, na delší vzdálenosti používala invalidní vozík. Před dvěma lety však následkem špatné celoživotní chůze utrpěla vážný úraz achillovky s fatálními následky na lepší, stěžejní noze. „Od té doby není a již nebude schopná chůze. Její zdravotní stav se i přes trvalou, intenzivní rehabilitaci stále zhoršuje a má velké zdravotní problémy mimo jiné s kyčelními klouby, krční a bederní páteří,“ popsal situaci její manžel Jan Řeha.

Právě on založil na stránkách Nadačního fondu Donio sbírku na pořízení invalidního vozíku s elektrickým pohonem, díky kterému by manželka zvládat samostatný pohyb v kopcovitém terénu. „Do manželčina úrazu jsme tak nějak vše zvládali financovat sami, nyní se zdravotní stav manželky zhoršuje a potřebuje pomoc s více věcmi. Náklady rodiny se stále navyšují. Vozík by byl od firmy Ultina a elektrický pohon značky Triride,“ podotkl Říha.

Paní Zuzana se navzdory zdravotním problémům nevzdává. Baví ji kultura a cestování, snaží se rozšiřovat své vzdělání. Momentálně navštěvuje kurz poradenství a intervenční možnosti v práci s rodinou sociálního pracovníka a psychosociální výcvik na podporu výkonu v pomáhajících profesích. „V případě, že se nepovede částka vybrat v plné výši, budu se snažit získat finanční prostředky pomocí nadací, nebo jiné sbírky. Pokud by se náhodou povedla vybrat větší finanční částka, prostředky by byly použity na náklady spojené se Zuzky potřebami jako jsou rehabilitace, nákup různých pomůcek ke zlepšení kvality jejího života,“ uzavřel Jan Řeha.

