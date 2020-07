Maškova zahrada v Turnově nabízí letní i zimní sportovní radovánky, bazén se skluzavkami a toboganem či skatepark. Teď se areál rozšíří o zbrusu novou atrakci. Pumptrack. Dráhu pro milovníky adrenalinových sportů – od dětí na odrážedlech po zkušené jezdce na bicrossových kolech. Podle jednatele společnosti Městská sportovní Turnov Jiřího Veselky začne fungovat po 20. červenci, kdy budou dokončeny oba okruhy. Oficiálně se otevře na samém sklonku prázdnin.

Sloužit bude celoročně, záležet bude jen počasí. „Vstup na dráhu bude zdarma. Součástí bude i půjčovna, kde si lidé budou moci zapůjčit sportovní náčiní, pokud nebudou mít své vlastní. Ta už bude zpoplatněna,“ uvedl Veselka.

Za turnovským pumptrackem, zatím vůbec prvním v našem kraji, stojí parta nadšenců v čele s Markem Slavíkem a Danielem Liškou. S myšlenkou si pohrávali od roku 2018. Přihlásili ho do takzvaného participativního rozpočtu a uspěli. Celkem vyšla stavba sportoviště na 1,9 milionu bez DPH.

„Považuji za ohromný úspěch, že se nám podařilo potřebnou částku sehnat v podstatě ze soukromých peněz a za účasti města,“ prohlásil Slavík. „Od města jsme dostali prvních 250 tisíc, následně jsme společně otevřeli transparentní účet, na který mohla přispívat veřejnost. Tam se sešlo kolem sta tisíc korun,“ popsal. Dalšími penězi přispěly firmy. Na dokončení prací věnovalo město ze svého rozpočtu ještě dalších 300 tisíc.

Dráha má dva okruhy. Malý stometrový a velký, který měří 249 metrů. Jeho profil připomíná horskou dráhu. Jezdit na něm mohou kola, longboardy, skateboardy či další náčiní opatřené kolečky. Ta se po asfaltové dráze s množstvím vyvýšenin a prohlubní pohybují přenášením těžiště nahoru a dolů, tedy pohybem podobným pumpováním. Odtud pochází název sportu.

Ačkoliv zdatní jezdci mohou na pumptracku dosáhnout slušné rychlosti, nejde pouze o adrenalinovou záležitost. Podle Slavíka se tu jezdci učí lepší koordinaci, udržení rovnováhy a jízdě v zatáčkách, takže si osvojí i bezpečnější jízdu na kole. „Vizí našeho spolku je rozvíjet bezpečnou cyklistiku v Českém ráji a tohle je takový jeden z prvních kroků,“ shrnul Slavík.

K bezpečnosti na samotné dráze by měla přispět pevná pravidla. Povinná bude například helma a jezdci se budou pohybovat ve směru po vyznačené trase. Menší okruh bude určen dětem a začátečníkům, na delší se mohou pustit ti odvážnější. O technice jízdy bude informovat instruktážní video.

Turnovský pumptrack bude podle Tomáše Kudrnáče z firmy Dirty Parks, která tyto dráhy staví, mezi tři největší u nás. Pumptracky vycházejí z bicrossu, který je také postaven na skocích a terénních vlnách. V Evropě jsou fenoménem posledních pět let. „Vůbec první asfaltový vznikl před šesti lety ve Švýcarsku, hned nato se stavěl u nás,“ připomněl Kudrnáč.

Zatím jich je v republice kolem 25, nejbližší jsou v Sobotce a Mladé Boleslavi. Ten turnovský bude první v kraji. Při tom ale nezůstane dlouho. Ještě letos by se měla nová sportovní atrakce otevřít také ve Vratislavicích nad Nisou v lokalitě nad fotbalovým stadionem. „Zároveň zde vznikne skill centrum, kde mohou návštěvníci trénovat technické dovednosti,“ přiblížil už dříve starosta městské části Lukáš Pohanka.

Další by mohl vzniknout v Jablonci nad Nisou nedaleko lokality Tajvan v areálu přehrady. Zatím první jednání s vedením města proběhlo podle Kudrnáče minulý týden. „V tuto chvíli jednáme o přípravě studie, která by měla být hotová do konce srpna, aby se mohla případně zahrnout do plánu investic na příští rok,“ potvrdila mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová. „Záležet ale bude na tom, v jaké kondici bude městská kasa,“ upozornila na výpadky příjmů, které způsobila koronavirová opatření.

Jablonec má totiž v plánu vybudovat také nový skatepark v areálu plaveckého bazénu. Vzniknout by mohl příští rok a první odhady nákladů se pohybují v rozmezí 5,5 – 6 milionů korun. Inspirací by měl být Jablonci nedávno otevřený skatepark v Trutnově, jehož součástí je i nový pumptrack.

Co je pumptrack

Jedná se o dráhu, kde se člověk pohybuje na kole, on-line bruslích, skate či longboardu pomocí pohybu nahoru a dolů, čili pumpováním.

První asfaltová dráha vznikla před šesti lety ve Švýcarsku, následně se stavěla v ČR.

V současné době je jich tu kolem 25.

První v kraji se otevře v Turnově, ještě letos by měl pumptrack vzniknout také ve Vratislavicích.