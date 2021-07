Důraz na kvalitu a detail, výběr vhodného materiálu, barvy a vzoru a v neposlední řadě podíl ruční práce a přidaná hodnota. Tím se chce vyznačovat krejčovství a pletařství AjjA v Turnově, které ve čtvrtek 1. července přivítá své první návštěvníky.

Šaty. | Foto: se souhlasem Aleny Novotné

Majitelka krejčovství Alena Novotná má šití v krvi. Její prababička Pavlína Kalinová se vyučila v krejčovském salonu v Mladé Boleslavi, po svatbě se s manželem odstěhovala do Mašova u Turnova, kde šila nejen pro rodinu a přátele. „Byly mi tři roky, když odešla. Mám na ni jen málo vzpomínek, ale o to jsou cennější. Čím více pronikám do krejčoviny, o to více si připadám s ní propojená,“ popsala svůj osobní příběh začínající podnikatelka.