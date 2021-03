Rozhodnutí ministra vnitra znamená, že u lidí, kteří mají trvalé bydliště ve správním obvodu ORP Turnov, se bude jejich pobyt a pohyb v rámci jejich okresu (Liberec, Jablonec, Semily) shodovat s územím ORP Turnov. "Informaci jsem obdržel v pondělí večer. Přímo od Ministerstva vnitra," popsal starosta Turnova Tomáš Hocke.





„Chtěl bych poděkovat za vstřícnost a zároveň logickou úvahu vicepremiérovi Janu Hamáčkovi a zejména starostovi Turnova za přípravu žádosti. Pro řadu lidí, kteří sice patří do obce s rozšířenou působností Turnov, ale zároveň náleží do jiného okresu, by bylo složitější zajistit si základní životní potřeby cestou do vzdálenějších míst, jako je například Liberec,“ vysvětlil hejtman Martin Půta. Turnov je od roku 2003 ORP, pod kterou spadá dalších 36 obcí. Ty jsou ale zároveň ze tří okresů (Liberec, Jablonec a Semily), což je v České republice výjimečné.