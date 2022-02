Běžný obyvatel domů na náměstí Českého ráje v Turnově už hukot dopravy skoro nevnímá. Nejhorší situace je v domech na výjezdu z náměstí kolem kostela svatého Františka, kde vede silnice těsně u nich. „Je to v podstatě neustálý hluk, i za zavřenými okny je slyšet takový hlasitější šum. Horší to je ještě v noci, to sice není taková doprava, ale slyšíme každé auto,“ popsal jeden z obyvatel domů na rohu náměstí a ulice 5. května.

Překvapení neskrýval ani Pavel z Mladé Boleslavi, který na náměstí zaparkoval svůj vůz. „V první chvíli mi to tak nepřišlo, ale máte pravdu, je to pořádný hukot,“ odpověděl na otázku Deníku. Jen za patnáct minut počítání tu ve čtvrtek 3. února dopoledne projelo přes sto vozidel, z toho čtyři autobusy, šest nákladních vozů a jedna spěchající záchranka. „A to je ještě málo, někdy se tady tvoří doslova kolony, které popojíždí mezi přechody pro chodce,“ popsal náhodný kolemjdoucí.

Silnice II. třídy protínající turnovské náměstí je v majetku Libereckého kraje. Turnov chce zachovat na jejím povrchu dlažební kostky, i kvůli historizujícímu vzhledu. Přesto se drobná úprava připravuje. Část komunikace, právě na výjezdu z náměstí do ulice 5. května, by měla být možná už letos vyasfaltována. „Půjde asi o 150 metrů dlouhý úsek u kostela, kde je komunikace nejblíže domům,“ sdělil starosta Turnova Tomáš Hocke. Významně by se tak snížil hluk a vibrace. Podle měření je tu povolená hladina hluku nad povoleným limitem o dva a v noci až o pět decibelů.

Čekání na I/35

Silnice je frekventovaná proto, že po ní míří automobily na Semily a do Podkrkonoší. Pomoci by měl plánovaný úsek silnice I/35 ve směru od Turnova na Jičín. Jenže ten je stále jen na papíře. Stavba nové kapacitní silnice by měla začít v roce 2029. Historickému centru Turnova má ulevit tím, že by z ní ještě před městem, u obce Žernov, vedla odbočka zmíněnými směry. Ministerstvo životního prostředí vydalo kladné stanovisko ke stavbě ve variantě E1 se severním obchvatem Rovenska pod Troskami již v srpnu loňského roku.

„Umožnilo nám to zahájit investiční přípravu stavby tohoto úseku silnice I/35. Byly zadány veškeré podklady a průzkumy pro zpracování projektové dokumentace,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Nová silnice má nahradit stávající nevyhovující trasu, mluví se o ní přes dvacet let. Vede mezi dvěma částmi Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Úsek z Turnova do Jičína je aktuálně na trase silnice I/35 nejproblematičtějším, dál do Hradce Králové se již připravuje stavba dálnice D35. Z Liberce do Turnova vede silnice pro motorová vozidla. Nový úsek je dlouhý 32,5 kilometru.

Připravovaná varianta umožní i lepší napojení Semilska na kapacitnější silnici. Zatím není jasné, zda silnice z Turnova až po novou křižovatku Žernov bude čtyřproudá nebo tříproudá, dál do Úlibic se počítá se třemi střídavými pruhy.

Nová silnice by měla zlepšit a zrychlit spojení z Libereckého do sousedního Královéhradeckého kraje a odvést tranzitní dopravu z obcí. Výstavba by podle dokumentace měla významně snížit imise a hluk v historickém centru Turnova.

Podle ŘSD je v Libereckém kraji nejvytíženějším úsekem část silnice I/35 v Liberci, na druhém místě skončila část dálnice D10 mezi Březinou a Svijany.