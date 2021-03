Nově bude v Turnově přímo od domu svážen kromě směsného odpadu také papír, plast a bioodpad.

Kontejnery na tříděný odpad. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Adam Hudec

Každý, kdo o to požádá, dostane zdarma nádoby na tyto druhy odpadu do zápůjčky. Lidé budou tedy moci třídit odpady v pohodlí domova, aniž by je poté museli nosit na sběrná místa. Důvodem pro změnu je fakt, že v budoucnu bude vyšší míra třídění odpadu nutností pro každého. Občané budou muset kvalitně vytřídit odpad, který produkují, jinak budou muset více platit. Řešením je právě svoz „od domu“ pomocí 240 litrových nádob, které město zapůjčí.