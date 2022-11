Stavba samotná by mohla začít zhruba v polovině příštího roku s tím, že cílem je omezení provozu letního kina na co nejkratší možné období. Hotovo by mohlo být v roce 2025. Město zároveň žádalo o další dotaci, která by měla pomoci se zařízením knihovny.

Nová knihovna v Turnově se prodraží o desítky milionů, záleží na dotacích