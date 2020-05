V pondělí 4. května znovu otevřelo své brány Turistické informační centrum v přízemí radnice ve Frýdlantu. Provozní doba infocentra je ale zatím omezená.

náměstí Frýdlant | Foto: https://www.mesto-frydlant.cz/

Otevřeno bude vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, s polední přestávkou od 12.00 do 13.00 hodin. Infocentrum nebude poskytovat kopírovací služby a nebude zatím možnost nechat si zde zhotovit kroužkové vazby dokumentů. Město Frýdlant žádá všechny návštěvníky, aby si před vstupem do Turistického informačního centra vydezinfikovali ve vestibulu radnice ruce, do prostoru infocentra vstupovali po jednom s rouškou či jinou ochranou dýchacích cest a dodržovali pokyny zaměstnanců. Městská muzea zůstávají stejně jako Betlém pro veřejnost zatím nadále uzavřena, umožněn není ani výstup na radniční věž.