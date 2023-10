Rozzáří oči dětí i dospělých a nabízí vyžití jak začátečníkům, tak pokročilým uživatelům. RC park pro modely aut na dálkové ovládání v areálu Technického muzea v Liberci se dočkal rozšíření, přibyly kamenné výjezdy, tunely a lanový most.

Liberecký RC park nabízí nové překážky. | Video: Jiří Louda

Propojením stezky korunami stromů se zemí vznikl uprostřed parku fotokoutek, kde najdou své zázemí vozy při vyhlášení vítězů závodů. Za jejím vybudováním stojí parta modelářů North Climbing Session, která čtvrtým rokem působí v městě pod Ještědem a pořádá závody terénních modelů ovládaných radiem.

„Další rozšiřování je určitě v plánu. Momentálně chystáme lanový most přes cestu, který spojí obě části parku. Most bude sundavací a budeme ho používat jen na akce. Překážky vznikají spontánně. Kolikrát se nám stalo, že postavenou část rozkopeme, abychom do ní přidalo další prvek,“ popsal rozšiřování RC dráhy Jiří Klabík.

Jak sám přiznal, nápadů mají přehršel a doufají, že se je podaří časem zrealizovat. Přemýšlí i o venkovní dráze na drift přímo vedle parku. Další metu představuje víkendové setkání modelářů ze všech možných odvětví a představení veřejnosti, co vše RC modely nabízejí. Rádi by uspořádali i okruhové závody. „Těší nás pozitivní zpětná vazba, a to jak uživatelů z okruhu RC modelů, tak i návštěvníků. Pro zkušené jezdce je dráha zajímavá a jedná se o největší projekt v tomto odvětví,“ zdůraznil dvaatřicetiletý nadšenec s tím, že kolem dráhy chodí hodně rodin s dětmi.

„Lidé se zajímají o pořízení modelů nebo zda si mohou přijít volně zajezdit,“ dodal. Do konce roku plánují minimálně dvě větší události jako například uzavření letošní sezóny či „kolaudace“ druhé části parku. A pokud vše dobře dopadne, mohla by vzniknout vnitřní dráha přímo v obchodním centru Delta Liberec.

A co by poradil těm, kteří by se rádi začali věnovat této aktivitě? „Určitě se nebát se přijít podívat, zeptat se. Na internetu je sice hodně videí, kde člověk uvidí modely v akci, ale spousta lidí potom vlastně neví, co koupit, nechce investovat velké sumy a tak koupí první levný model, což je vlastně špatně,“ osvětlil Klabík. Podle něj potom model uživatele omrzí, protože nefunguje tak, jak by měl. „Blíží se Vánoce a najít pod stromečkem vysněný model je pro spoustu dětí i tatínků splněným přáním. V zimě se sice venku moc nejezdí, ale RC modely nabízí spoustu odvětví, která se dají provozovat i uvnitř,“ doplnil.