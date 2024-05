Spolu s psím parťákem, tříletou fenkou malého kontinentálního španěla jménem Annie Flower Royal Harmony, trénuje dvakrát týdně a závod byl pro dvojici premiérou. „Je to pro ni úplně první závod. Chtěla jsem, aby zažila prostředí, poznala zavodní atmosféru na vlastní kůži,“ přiblížila svou motivaci.

Na závodníky tak čekala trať bez zónových překážek. Zatímco soutěžící v kategoriích začátečníků a veteránů museli překonat tunely a skočky, tak pro pokročilé přibyl do parkuru i slalom. Mezi startujícími nechyběla liberecká rodačka Ivana Storchová, která se věnuje agility téměř osm let. „Mám ráda psy a běhání, takže pro mě představuje kynologický sport ideální spojení,“ svěřila se Storchová.

Závod O zlatou tlapku přináší začínajícím týmům možnost vyzkoušet si, jak závodní události probíhají, mohou zapracovat na nervozitě a popasování se s atmosférou. Je to příprava pro oficiální závodní kariéru, ke které následně je potřeba výkonnostní knížka. Jméno závodu odkazuje na fakt, že spousta pejskařů používá tlapku jako symbol lásky ke zvířatům.

„Loni jsme uvítali závodníky i z řad dětí a mladších lidí, kteří s agility teprve začínají a musí si parkur tzv. osahat a naučit se s pejskem týmové spolupráce. Kategorie veteránů je složena z psů, kteří svoji závodní kariéru už mají za sebou, běhají si nyní jen pro radost. Jsou to starší pejsci, kterým je více jak osm let. V kategorii pokročilých zase uvidíte pejsky, kteří závodí už oficiálně, ale krátce a tak tyto závody berou jako trénink nebo jako zpestření jejich závodní kariéry,“ podotkla Hurdálková.

Letošního ročníku se tak například účastnila Veronika Soukupová z Vrchlabí spolu s dvouletou border kolií Bonnie. „Věnujeme se závodění na začátečnické úrovni. Cíleně jsem si pořídila tohle plemeno, její rodiče taky závodí a sbírají medaile,“ podotkla.

Radost z úspěšného doběhnutí neskrýval Michal Studihrad z Mostu. Ten od loňského července trénuje s tříletou fenkou Angie, která je čistokrevný bígl. „Jsem šťastný, že to zvládla bez chyb a rychle. Byl to pro nás už třetí závod a agility vnímám jako příležitost, jak by se mohla zviditelnit,“ upřesnil pejskař.

Slovy chvály na svého psího parťáka nešetřila ani Barbora Kopecká z Liberce. „Na naše poměry jsem naprosto spokojená, bývá to i horší. Překvapilo mě, že jsme to zvládli docela rychle,“ podotkla s tím, že se účastnila už prvního ročníku. „Líbilo se mi tu, tak jsem se přihlásila znovu,“ dodala.

Na vítěze čekaly poháry se zlatou tlapkou, zatímco závodníci, kteří se umístili na druhých a třetích místech, se radovali z medailí. Zároveň si ocenění odnášeli tašku plnou cen, mezi nimi nechyběly psí pamlsky, hračky, knížky či klíčenky. Nikdo nepřišel zkrátka, protože už během prezence každý účastník obdržel malou pozornost v podobě psích pamlsků a dárečků od sponzorů závodu. Organizátoři si připravili i zvláštní ceny pro ty závodníky, kteří na ně během závodu zapůsobili.

Kromě pořádání závodů se spolek věnuje i dalším aktivitám. S flyballovým týmem se loni účastnili Mistrovství České republiky ve flyballu, kde získali druhé místo v druhé divizi. Stali se tak čtrnáctým ze čtyřiceti týmů z celé České republiky. „Pokud by se někdo do našeho flyballového týmu chtěl přidat, a vyzkoušet si tento sport, nabíráme nové členy. V agility máme také spoustu úspěchů a na tréninky dochází i děti se svými pejsky, a tráví tak čas smysluplně. Velmi nás těší, když pak vidíme na závodech děti, ale i dospělé, kteří prošli našimi tréninky,“ uzavřela Martina Hurdálková.