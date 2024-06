Dopravu na průtahu v Liberci zkomplikují velké opravy tunelu, možná už letos

Rušný dopravní průtah Libercem čekají další opravy, řidiči by se měli obrnit trpělivostí, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) totiž chystá rozsáhlou rekonstrukci tunelu. Měnit se bude asfalt, liberecký tunel čeká sanace stěn a stropů a izolace portálových částí i další úpravy. S pracemi by se mohlo začít už letos a hotovo by mohlo být během příštího roku.

Liberecký tunel čeká čištění. | Video: Jiří Louda