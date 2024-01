/FOTO/ Vynález, který odhalí nepoctivé chování zákazníků, už není hudbou budoucnosti. Novinku, která se zrodila na půdě Fakulty textilní (FT) Technické univerzity v Liberci (TUL), ocení především e-shopy s módou.

Štítky s detekčními vlákny. | Foto: TUL

Ty doteď narážely na to, že neměly nástroje, jak dokázat, že zákazník vrácené zboží v zákonné lhůtě čtrnácti dnů nosil a pral. Situaci řeší speciální úprava štítku na oděvu, která prozradí, zda módní kousek už pračkou prošel. „Vypraný oděv ztrácí na jakosti, je prakticky neprodejný, což generuje ztráty, které pro provozovatele už nejsou zanedbatelné. Bylo jasné, že musíme přijít s řešením jednoduchým, které lze snadno a bez velkých nákladů zapojit do výrobního procesu oděvu,“ popsal okolnosti vzniku štítku Jiří Militký z katedry materiálového inženýrství FT TUL.

Novinka je levná, snadno použitelná, ekologická a chráněná užitným vzorem. Tým libereckých odborníků vyvinul technologii založenou na velmi krátkých obarvených vláknech bavlny, která se vodorozpustným ekologicky nezávadným pojivem nanesou na štítek oděvu.

Za inspirační zdroj jim sloužily bankovky, jejichž papír v sobě nese drobná barevná vlákna, která ztěžují případné falšování. V bankovkách jsou ale vlákna pevnou součástí papíru a nelze je vymývat a vyprat. „Vlákna ze štítku oděvu se naopak při prvním praní uvolní snadno a všechna. Pojivo se rozpustí v teplé i studené vodě a krátká barevná vlákna už nic na štítku nedrží, vymyjí se a zmizí s odpadní vodou z pračky. Po vyprání nezůstanou na štítku žádná viditelná barevná vlákna,“ informoval nápad Jakub Wiener z katedry materiálového inženýrství FT TUL.

Chcete bunkr? Stát jich v aukci nabízí několik. A také gramodesky či koťata

Barevná vlákna pokrývají pouze přibližně 3 až 7 % povrchu štítku, jsou tak velmi dobře viditelná na povrchu štítku pouhým okem, ale nesnižují jeho čitelnost. Lze je nanést dvěma způsoby, a to buď ručně na konci výrobního procesu oděvu a štítku, nebo využít jednoduchou strojovou úpravu, která představuje efektivnější řešení. „Spolu s lidmi z fakulty strojní proto nyní navrhujeme linku pro nanášení detekční vrstvy. Půjde ji bez větších obtíží zařadit na konec výrobního procesu oděvu a štítku,“ podotkl Militký.

Nápad, který je pod názvem „Vizuální indikátor praní textilního výrobku“ chráněný užitným vzorem, pomůže nejen provozovatelům nebo majitelům e-shopů, ale i koncovým zákaznicím a zákazníkům.

I pro ně může být při nákupu určující informací, zda tričko nebo kalhoty už někdo nosil a vypral. „Technologie je jednoduchá, ale v domácnosti takřka neproveditelná. Stálo by to moc času i peněz pokusit se v domácích podmínkách štítek podobnou vrstvou opatřit. To by se nikomu nevyplatilo,“ dodal Wiener.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Od zlata do světa květin. Liberecký florista tvoří srdcem a plní si sen

Zdroj: Jiří Louda