V nové podobě frekventovaného místa Liberce ubude parkovacích míst.

Jeden ze soutěžních návrhů na podobu Tržního náměstí. | Foto: Facebook Kancelář architektury města Liberec.

Více zeleně a méně aut. Město Liberec zveřejnilo, jak by v budoucnu mohlo vypadat Tržní náměstí. Vizualizace jsou k vidění na Facebooku města nebo v prvním patře Nového magistrátu. Do architektonické soutěže se přihlásila tři studia, která shodně nabídla návrhy upřednostňující parkovou úpravu před stáním pro auta. Ne všem obyvatelům Liberce se ale líbí, že by mohli přijít o parkování v bezprostřední blízkosti městského bazénu.