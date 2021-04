Špatná zpráva pro cestující. Liberecký kraj plánuje od 1. července zdražit jízdné v rámci tarifu IDOL, který platí v autobusové a železniční dopravě na území kraje včetně MHD v některých městech. Důvodem je pokles tržeb v hromadné dopravě, který způsobila pandemie koronaviru a zavedená omezení jako zavření škol, práce z domova nebo omezení cestování.

„Propad tržeb ve veřejné dopravě činil loni zhruba 70 milionů korun a za první dva měsíce roku letošního přes 24 milionů, a to i přesto, že v letních měsících meziročně příjmy z jízdného stouply,“ vysvětlil krajský náměstek pro resort dopravy Jan Sviták.

Ke zdražení přistoupil kraj také kvůli tomu, že nechtěl rušit některé z méně vytížených spojů. „Nechtěli jsme jít cestou plošného rušení spojů, abychom neomezovali cestující, a přitom zachovali srovnatelnou kvalitu služeb. Navrhujeme proto nyní změnu tarifu IDOL, kdy bude průměrné zvýšení ceny jízdného činit u hotovostních plateb 15 %, u plateb elektronickou peněženkou 9 % a časových kupónů 11 procent,“ dodal Sviták.

Zdražení pro cestující tak bude různé podle toho, jaký typ placení za jízdenky používají. Například pro seniory nad 70 let zdraží roční síťová jízdenka o deset procent.

O pětinu zdraží také jednodenní síťová jízdenka pro jednu osobu a skupinu až 5 osob, jejíž cena se mění po téměř 11 letech. Roční síťová jízdenka zůstane na stejné cenové úrovni. Prohloubení rozdílů v jízdném u platby kartou a hotově kraj zvolil proto, aby motivoval cestující k bezhotovostní platbě. „Chceme minimalizovat osobní kontakt pasažérů s řidičem, zrychlit dobu odbavení a udržet veřejnou dopravu na vysoké úrovni. Veškeré připravované změny mají za cíl zabránit úbytku cestujících. V době pandemie byla totiž jednou z překážek obava občanů v autobusech a vlacích cestovat i přesto, že dopravci zajistili dodržování hygienických podmínek,“ připomněl náměstek Sviták.

Na trase z Liberce do Jablonce nad Nisou se jízdné změní z 30 na 35 korun při platbě hotově, při bezhotovostní platbě nově zaplatí cestující 28 korun. Při cestě z krajského město do Hrádku nad Nisou je zdražení 5 korun při hotovostní platbě a jen jedna koruna při bezhotovostní.

„Jízdné v Libereckém kraji se dlouhodobě drželo na stejné úrovni. Nyní jsou změny nezbytné, jelikož dramaticky poklesly tržby a rostou náklady. Za nejdůležitější považuji, že nedochází k redukci spojů, systém zůstává zachován jako celek a ceny nepřesahují maximální výši celostátního tarifu,“ řekl hejtman Martin Půta. Dodal, že o podpoře regionální dopravy jedná kraj i s ministerstvem dopravy. „Jelikož celkové ztráty ve všech krajích byly jen za loňský rok zhruba 3,5 miliardy korun, tak změny cen jízdného nyní plánuje většina krajů,“ dovysvětlil hejtman.

V pondělí 12. dubna se vrací někteří žáci zpět do škol, kraj proto zavede upravené prázdninové jízdní řády. „Dojde k doplnění spojů, kde není jiná alternativa, jak se do školy dostat. Všechny děti by se měly na výuku dostat,“ doplnil Jan Sviták.