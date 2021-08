Vyhodíte odpad vedle kontejneru? V Turnově už místa zabírají fotopasti. Radnice chce v budoucnu fotografie zveřejňovat. Samozřejmě v hranicích GDPR, tedy nařízení o ochraně osobních údajů.

Děje se tak po velké vlně zakládání černých skládek v okolí sběrných míst. Místní nepořádek dávají za vrub dlouhým prodlevám mezi vývozy. „Podívejte, vyvezli před dvěma dny a papír není zase kam dávat, kontejner je plný. Tak donesený papír položím vedle,“ ukazuje asi čtyřicetiletý muž u kontejnerového stání na sídlišti U nádraží.

Podle radnice ale za plné kontejnery mohou právě sami obyvatelé. „Největší prohřešek Turnováků je to, že do kontejnerů na tříděný plast i papír odpady nesešlapávají. Ty pak zabírají místo, které by mohlo být využito pro další odpadky,“ popsala referentka odboru životního prostředí turnovské radnice Zuzana Sedláková.

Pokud není možné dát odpad do kontejnerů, nechají ho lidé volně ležet vedle, a tím se začíná tvořit černá skládka u sběrného místa. Dalším problémem je i to, že lidé ke sběrným místům dávají nevhodné odpadky. Někdy pytle nebo tašky se směsným odpadem, někdy polystyreny, suť i celé kusy nábytku. „Nemohu toto jednání některých lidí vůbec pochopit,“ dodala Sedláková.

V současnosti je v Turnově zaveden místní poplatek za komunální odpad vztahující se na všechny obyvatele. Město Turnov zajišťuje pro všechny pravidelnou likvidaci komunálního odpadu od nemovitosti buď vyvážením kontejnerů, popelnic nebo odvážením pytlů. Kromě neděle je v provozu také sběrný dvůr Vesecko, kde mohou lidé odložit objemnější zbytky i nebezpečné odpady.

Turnovská radnice připravuje velkou reorganizaci v třídění odpadů a hodlá se zaměřit i na sběrná místa. „Na řadu z nich byly nainstalované fotopasti a fotografie z nich budeme zveřejňovat s ohledem na GDPR na webu města,“ doplnila mluvčí radnice Zdenka Štrauchová.

Podobné problémy ale řeší města napříč Libereckým krajem. S černými skládkami, a především s těmi u velkokapacitních kontejnerů, bojuje radnice v České Lípě. „Samozřejmě se snažíme činit kroky, aby tomu tak nebylo. Letos na jaře jsme všechny kontejnery polepili novými samolepkami s informací o hrozící pokutě při odložení odpadu a také s nabídkou objednání svozu velkoobjemového odpadu, který mají občané České Lípy za symbolickou stokorunu, navíc ve sběrném dvoře mohou občané velkoobjemový odpad odkládat zdarma,“ poznamenala mluvčí úřadu Kristýna Kňákal Brožová.

Boj s těmito skládkami je podle českolipské radnice nekonečný a pro město finančně nákladný, protože pokud se nepodaří dopátrat pachatele, odváží odpad buď pracovníci radnice, nebo zaměstnanci smluvní svozové firmy. I v České Lípě se snaží odhalovat původce nepořádku. „Na místech, kde se problém objevuje nejvíce umísťujeme fotopasti, které jsou ve vlastnictví městské policie. Ty nám pomáhají původce v mnoha případech odhalit. Osvědčuje se nám i pátrání po původcích v místě prostřednictvím strážníků, kde se objasněnost pohybuje na úrovni okolo 40 procent,“ doplnil místostarosta České Lípy Jaroslav Turnhöfer.

Boj s černými skládkami řeší i v krajském městě. Třeba na konci června byly dvě velké černé skládky ve čtvrti Ruprechtice. Jednalo se o přístřešek a chatku, které zjevně obývali lidé bez domova. „Rozebrání obou stavení a napytlování veškerého odpadu do téměř 250 kusů pytlů zabralo skupince pracovníků téměř dva týdny. Celkem bylo odstraněno na šest tun odpadu,“ popsala mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.