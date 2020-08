Každý víkend vyjede z Hrádku nad Nisou přes Žitavu, polskou Bogatyni, dále na Frýdlant, Raspenavu, Nové Město pod Smrkem až do letoviska Świeradów Zdrój na polské straně Jizerských hor.

Po ukončení drážní výluky na Frýdlantsku bude navazovat na vlaky od Liberce v Raspenavě a nabídne turistům alternativu k oblíbené autobusové lince z Frýdlantu na Smědavu. Z polské strany umožní spojení z lázní Swieradów na Frýdlantský zámek či Žitavu, kde je možné pokračovat parním vlakem až do Žitavských hor.

Kromě propojení tří zemí rozšíří nová linka i nabídku turistiky v Jizerských horách. „Jedna ze zastávek nové autobusové linky je přímo pod dolní stanicí lanovky k chatě pod Stógem Izerskim, který je ideálním východiskem pro cesty do Jizerských hor a odkud je to přes tři kilometry na vrchol Smrku. Putovat lze do Nového Města pod Smrkem (9,8 km) nebo do Bílého Potoka (10,8 km). Na vlak do Harrachova je to přes Velkou Jizerskou louku a Orle přijatelných 21 km. Přes Smrk a Smědavu (9,9 km) na autobus do Bedřichova je to 24,8 km,“ poznamenal mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

Nová přeshraniční linka měla původně vyjet už začátkem června, vzhledem k uzavřeným hranicím za nouzového stavu nebylo ale jisté, jestli vůbec vyjede ještě letos. „Rozhodnutí o tom, že linku rozjedeme, padlo až na konci června. Velmi nám pomohl fakt, že start linky bude možné financovat z finančních prostředků projektu Trans – Borders polufinancovaného Evropskou unií,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták. Do mezinárodního projektu je zapojeno celkem pět zemí, kromě Česka, Polska a Německa je to ještě Slovensko a Rakousko.

Novou linkou chce Liberecký kraj přispět k většímu rozmachu turistiky v regionu. K tomu by měl podle radního Jana Svitáka přispět i zjednodušený tarif, který bude platný až do 22. listopadu. „Cesta z Hrádku a ze Žitavy až do polských lázní Świeradów Zdrój vyjde cestující na 50 korun, cestující z Bogatynie, z Frýdlantu či Raspenavy pojedou tamtéž za jednotnou cenu 25 korun. Děti od 6 do 18, studenti do 26 a senioři 65+ pojedou za poloviční jízdné,“ prozradil Jan Sviták.

Nová víkendová linka se od začátku připravovala souběžně s prodloužením stávající polské linky, která rovněž od 1. srpna zajišťuje každodenní spojení mezi polskou Bogatyní a německou Žitavou s několika zastávkami na cestě.

Obě linky se vzájemně doplňují. Linka 691 jako víkendová expresní s minimálním počtem zastávek bude mířit přes Frýdlantsko až do Świeradówa Zdróje. Linka 831a bude jezdit ve všední den a obsluhovat bude větší množství zastávek.

V příštích letech by měla být prodloužena o 11 kilometrů z Bogatynie až do Frýdlantu. Tím by se podle vedení kraje regionu vrátilo spojení, které před rokem 1945 zajišťovala úzkorozchodná železnice Frýdlant – Žitava.