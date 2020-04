Hlavní hrdinové Jan a Nataniel, Klára a Markéta, se v knize Světlý král vrací zpět na scénu, aby si odžila své příběhy, za kterými stojí liberecká právnička a spisovatelka Karolina Francová. Ta stvořila fantasy sérii Purpurová noc, která se odehrává přímo v Liberci.

„K městské fantasy se v tomto díle série přidávají i výrazné sci-fi motivy a v jedné scéně se podíváme dokonce i do vesmíru,“ láká čtenáře spisovatelka.

V nejbližší době by měl vyjít na světlo třetí díl Purpurové noci s názvem Světlý král. Jedná se o závěrečný díl? V jakém stádiu je kniha?

Knihu máme připravenou k vydání, je hotová sazba i obálka. Mikuláš Podprocký navrhl obálku a obrázek se opravdu povedl. Zachycuje přehradu Dlouhé Stráně v Jeseníkách a barevně ladí s názvem knížky. Zatímco obálky na první dva díly byly laděné spíš do temnějších tónů, tahle je mnohem jasnější a optimističtější.

Kdy se chystá vydání?

Knížka měla jít do tiskárny v březnu, ale situaci na knižním trhu bohužel zkomplikovala bariérová opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií. Proto jsme se nakladatelem rozhodli zvolit trochu netradiční postup. Román nejprve vyjde pouze v elektronické verzi, aby se dostal aspoň ke čtenářům, kteří využívají čtečky, a až to situace umožní, vydá ji nakladatelství fyzicky.

Jaké očekáváte reakce?

Opravdu nevím, co čekat a sama jsem zvědavá, kolik lidí elektronické vydání zaznamená a knížku si v této podobě koupí. Myslím si, že rozdíl to bude, i když na elektronických zařízeních čte stále více lidí. Možná to ale bude mít ten efekt, že se na román upoutá pozornost hned dvakrát. Jednou teď a pak znovu, až bude k dostání v kamenných obchodech.

Myslíte si, že knižní průmysl opravdu utrpí velkou ztrátu?

Nejsem odborník na tuhle problematiku, ale i já rozumím tomu, že situace je opravdu nelehká a nějaké dopady to mít bude. Jejich rozsah si vůbec netroufám odhadovat.

Dojde trilogie k úplnému uzavření nebo jste si nechala otevřená vrátka na případné pokračování?

Trilogie je uzavřená, vrátka jsou otevřená. Mám v obrysech vymyšlený příběh boje inteligentních magických bytostí, jako jsou rusalky, upíři, divoženky, vodníci apod., za rovnoprávnost s lidmi. Měl by to být takový coming out magických bytostí ve světě Purpurové noci, protože řada z nich předstírá, že jsou lidmi, a svou magickou podstatu z obav před nepochopením tají.

Můžete nastínit, na co se mohou čtenáři těšit? Vrací se opět všichni hlavní hrdinové?

Příběh se odehrává asi tři měsíce po druhém dílu, je tedy zasazený do zimního období. Vrací se samozřejmě hlavní čtveřice hrdinů – Jan a Nataniel, Klára a Markéta, a s nimi i řada vedlejších postav, hlavně polský vyslanec Adam Dombrowski, mediální magnát Thomas Mallory a jeho dcerka Jennifer, tajemník Alex Němeček i tisková mluvčí Rudé věže Elen Rázlová. A přijde i úplně nová postava divožence.

Co je čeká?

Zpočátku se zdá, že po bouřlivých událostech popsaných v prvních dvou dílech série jsou všechna nebezpečí konečně zažehnána. Janu Renerovi se daří budovat si pověst rozumného a osvíceného vládce a před Českem se zaslouženě otevírá zářná budoucnost světové velmoci. Bohužel se záhy ukazuje, že stačí drobná neúmyslná chyba, a na jediný zdroj magie si najednou kromě Jana Renera dělá nárok i někdo další. Do Česka přichází mág zkušenější a silnější než Jan, který má svou vlastní představu o tom, jak by země měla vypadat. A není sám. Ta samá chyba přitáhne pozornost i dalšího nepřítele, který ale neohrozí jen Česko, ale rovnou celou planetu Zemi. K městské fantasy se v tomto díle série přidávají i výrazné sci-fi motivy a v jedné scéně se podíváme dokonce i do vesmíru.

Přibyly nějaké nové lokace, místa, která v předchozích dílech nebyla?

No jasně. V Liberci je to malý park na kopečku nad Zborovskou roklí, kterému se lidově říká Dubák kvůli dvěma rozložitým letním dubům vyrůstajících na jeho vrcholku. Tam ve světě Purpurové noci mají kolonii skřítci dubáčci, populární hlavně mezi dětmi. Jedna scéna se odehrává na náměstí Pod branou, v tzv. Liebigově městečku, rezidenční čtvrti pro zaměstnance bývalé textilky vystavěné v první polovině dvacátého století. Tu lokalitu mi někdo doporučil na křtu minulého dílu série a ráda jsem ji využila. Čtenáři se dostanou i k heliportu v areálu krajské nemocnice. Z mimo libereckých lokalit je nutné zmínit přehradu Dlouhé Stráně v Jeseníkách, která je i na obálce, a samozřejmě zříceninu hradu Trosky, kde se odehrává rozsáhlá část příběhu. A protože ve hře bude osud celé planety, dojde i na Vadúz v Lichtenštejnsku, pohoří Seoraksan v Jižní Koreji, kde se konala zimní olympiáda, sídlo OSN ve Vídni nebo třeba na polský Štětín. Jak se všechna ta místa promění, nemůžu prozradit, protože bych čtenářům zkazila překvapení.

Proč jste vybrala pro závěrečný díl trilogie název Světlý král?

Název odkazuje na rituál, kterému se říká Obětování letního (nebo také světlého) krále. Podstatou rituálu je usmrcení vládce léta, aby byla zachována plodnost Matky Země. Byl to obětní svátek, který se konal na konci léta a jehož smyslem bylo upozornit na to, že nic neroste navěky a po létu zase přijde zima. Původní název knížky byl Oběť světlého krále, ale připadal mi moc dlouhý.

Neplánujete třeba on-line křest či nějakou propagaci prostřednictvím sociálních sítích?

Propagace proběhne úplně běžně a on-line křest určitě nebude. Mám už naplánovaný program křtu včetně překvapení a docela se těším, že se se čtenáři Purpurové noci sejdu osobně. Takže křest spojíme až s fyzickým vydáním knížky a proběhne už tradičně v knihkupectví pana Vladimíra Blažka Jotunheim v Liberci.

Jak to vypadá s vašimi dalšími projekty?

Dopsala jsem román Metamorf. Je to science fiction, která se odehrává v budoucnosti lidstva. Známý prostor spolu sdílejí tři velké mocnosti, Spojenectví lidských světů, Matriarchát a Sikarijský svaz, a ty mezi sebou udržují křehkou rovnováhu. Tu naruší příchod metamorfa, což překvapivě není, jak bývá ve sci-fi obvyklé, bytost, která mění svou vnější podobu, ale jedinec, který dokáže měnit svou osobnost. Zatím ale nejsem úplně spokojená se závěrem a musím se k textu ještě vrátit, tak ho teď nechávám odležet. V mezidobí si chystám synopsi k dalšímu příběhu ze světa Purpurové noci o coming outu magických bytostí.

Karolina Francová

Narodila se v roce 1974, žije v Liberci.

Pracuje jako právnička. Kromě psaní ji zajímá hlavně literatura a film.

První povídka jí vyšla v roce 1999 v Ikarii (Vražda).

První román Algar tarch vyšel v roce 2001 v nakladatelství Straky na vrbě. Celkem má na kontě 12 vydaných knih.

Za první díl trilogie Purpurová noc získala Cenu čtenářů v soutěži Kniha roku Libereckého kraje.