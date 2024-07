Hlavních rolí se chopí zatím neokoukané, ale podle tvůrců mimořádně talentované herečky. Flóru ztvární Sára Černochová, pro kterou to je první herecká příležitost. Ta je vděčná, že hned její první velkou rolí před kamerou je právě princezna a svou roli si oblíbila. Sofii ztvární Josefína Marková, kterou mohou diváci znát z filmové série Jana Hřebejka Zahradnictví. „Miluju fantasy, takže to, že mám na sobě dobový kostým a jezdím na koni, mě okamžitě vtáhlo do role. Moje Sofie sice není nejstarší z princezen, ale chová se tak. Má být za tu rozumnou, rozvážnou. Dává pozor na své sestry, které mají občas neshody. Je chytrá, zajímá se o alchymii a snaží se přijít na lektvar nesmrtelnost,“ popsala svou roli mladá herečka. Trojlístek doplňuje Dorota Šlajerová. „Má pohádková hrdinka je nebojácná, hodně odvážná a předurčila si, že s mečem v ruce ochrání svoje sestry. Takže jsem absolvovala nejen výuku jízdy na koni, ale také tréninky šermu, abych byla coby bojovnice maximálně věrohodná,“ podotkla.

Tomáš Pavlíček režíruje pohádku poprvé a jak sám přiznal, znamená to pro něj splnění velkého snu. Dobrou pohádku přirovnává k dobrodružnému filmu s trochou humoru. Jak zdůraznil, název Tři princezny odkazuje na to, že to bude příběh o výrazných hrdinkách, a ne o hrdinech. „A hlavní myšlenkou je spolupráce. Když si navzájem pomáháme, máme větší šanci úspěšně řešit nejrůznější problémy, a v pohádce tak zachránit celý svět. Naše urozené slečny se řídí stejným mottem jako Tři mušketýři – Jedna za všechny, všechny za jednu,“ osvětlil.

Chytrá Sofie, odvážná Leona a krásná Flóra. Tři princezny putují na koních spálenou krajinou a během dobrodružné cesty se budou muset vypořádat s nástrahami a zdolat nesnadné úkoly. Hlavní role získaly Josefína Marková, Dorota Šlajerová a Sára Černochová. Dále hrají také Josef Trojan, Klára Melíšková, Martin Pechlát, Cyril Dobrý, Anna Šišková, Vojtěch Vondráček nebo Michal Isteník. Vedle Hrubého Rohozce zavítali filmaři na hrad Bouzov, do Tiských skal či lomu Homolák a také do Malé a Velké Ameriky.

Pohádkovým princem Felixem bude Josef Trojan, který má za roli v dramatu Šarlatán nominaci na Českého lva, ale pohádkový žánr pro něj představuje premiéru. „Felixe nejvíce charakterizuje síla vnitřního světa, ze kterého se nechce dostat pryč, což vede k určitě rezignaci a nečinnosti, ale ve výsledku je těžké se na něj zlobit. Myslím, že divák rychle pochopí, proč žije tak intenzivně uvnitř sebe,“ řekl Trojan.

Není to prvně, kdy si filmaři pro vánoční pohádky vybrali Liberecký kraj. Loni proběhlo na Sychrově natáčení pohádky Klíč svatého Petra. Role režiséra se ujal Karel Janák a v pohádkové příběhu zazářili herci jako Petr Nárožný, Sára Korbelová, Sabina Remundová, David Novotný, Filip Březina či Berenika Kohoutová. „Někteří lidé říkají, že pokud jde o pohádky, nedá se vymyslet nic nového, že všechno už tu bylo. Já jsem přesvědčená, že to není pravda, jen to dá mnohem více práce. Vždycky se o to snažíme a myslím, že i tentokrát se to scenáristovi povedlo. Nápad s ukradeným klíčem od nebeské brány je skvělý a já jen doufám, že se nám tento potenciál podařilo dobře využít,“ svěřila se kreativní producentka Barbara Johnsonová.

Děj příběhu se točí kolem krádeže klíče svatého Petra, do které jsou zapleteni tři lidé, a to zloděj Vilém, podvodnice Emílie a Tobiáš, který je v tom ale úplně nevinně. Při přetahování o uloupené věci skončí všichni tři v zámeckém rybníku u vodníka jako dušičky. Když se ocitnou před nebeskou bránou, svatý Petr je pošle zpátky na zem, aby ve stanovené lhůtě na zámku pátrali po klíči, jinak přijdou do pekla.

Před dvěma lety si odbyla premiéru pohádka Krakonošovo tajemství, která nabídla kromě výpravy za pokladem a tajemným vládcem hor Krakonošem také humor, napětí a lásku. Štáb zavítal během natáčení i do Libereckého kraje, kde navštívil Příchovice na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Pro pohádkový zámek Hůrka, v němž se odehrává velká část děje, využili tvůrci lokace hradů Kost a Sovinec a zámků Hrádek u Nechanic a Doudleby nad Orlicí. „Krakonoš byl pro mé dětství zcela zásadním hrdinou díky Františku Peterkovi a Krkonošským pohádkám. V té naší je ale postava pána hor jiná a rovnou mohu slíbit jisté překvapení. Pro mě je poctou zahrát si v pohádce. Obzvláště pak, když je jako tato dobře napsaná, má dobré obsazení a výborného režiséra. Jsem velký milovník Krkonoš, takže tím větší mám z role radost,“ okomentoval svou roli nový pán hor David Švehlík.

Samotný Liberec, potažmo Liberecký kraj, si filmaři v poslední době oblíbili. Natáčela se tu řada pohádek, ať už Hodinářův učeň, Tajemství staré bambitky či Tři bratři.