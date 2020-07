Zdroj: archiv„Nedávno jsme podepsali deklaraci, že nechceme most tak, jak je v současné době naprojektovaný. Stavební a ekonomický návrh je pro nás nepřijatelný. Je tam celá řada komplikací,“ vysvětlil Horinka a dodal, že most je zbytečně velký, drahý a neodpovídá původní ideji o propojení Trojzemí. Podle něj ale snaha o propojení Hrádku nad Nisou, polské Bogatynie a německé Žitavy stále pokračuje. „Bavíme se o tom, jak bychom to udělali. Naději neztrácím a síly máme dost. Možností je více,“ dodal Horinka.

Jednou z možností je obnovení tzv. Nebeského mostu, který býval 200 metrů od Trojmezí po proudu řeky, ale z důvodu špatného technického stavu byl zbořen. Další alternativou by mohlo být propojení Hrádku a Žitavy. Česko-polskou hranici lze v současné době překročit po malé lávce přes Oldřichovský potok.

O mostu, který by propojil všechny tři země, se mluví už déle než 10 let. Původně měl být nízký a kruhový, kvůli rizikům povodní se ale návrh změnil a vznikl projekt na mohutnější most s lávkami, které měly být položeny výše nad hladinou Nisy, než se předpokládalo.

Právě tento projekt města na hranici po několika letech vyjednávání a shánění financí zrušila. „Náš společný projekt se stával stále větším a větším. Nakonec se náklady vyšplhaly na 5 milionů eur. Symbolický akt propojení tří zemí se tak vydal špatným směrem, proto jsme se rozhodli ho zastavit,“ vysvětlil Deníku starosta Žitavy Thomas Zenker.

Dodal ale, že je stále přesvědčen o nutnosti vybudovat v Trojzemí určitý symbol, „který by připomínal vývoj, kterým naše země prošly, a úspěšnou spolupráci, kterou jsme jako členové Evropské unie navázali“. Podle Zenkera tak budou vyjednávání pokračovat. „Budeme se snažit najít nějakou alternativní cestu, která nás dovede k vytvoření společného projektu,“ uvedl starosta Žitavy.

Byli to právě představitelé Hrádku nad Nisou a Žitavy, kteří se projekt propojení Trojzemí snažili prosadit. Polská strana byla zdrženlivější, většinou argumentovala tím, že na projekt nemá peníze. Po nedávném podpisu všech tří starostů společné deklarace o odstoupení od projektu se situace znovu zkomplikovala. V polské Bogatynii se totiž schyluje k politické výměně. Lidé budou 9. srpna hlasovat v referendu o odvolání Městské rady.

Podle informací Deníku se ve městě znovu snaží získat vliv bývalý starosta Andrzej Grzmielewicz, který byl nedávno propuštěn na kauci z vazby. Čelí totiž několika kriminálním obvinění souvisejícím s jeho působením ve vedení Bogatynie. „Je to hrozná situace. Současný starosta Błasiak se snaží napravit škody, které napáchalo minulé vedení města. To oni rozkradli peníze, zablokovali investice na další roky a ještě nás zadlužili. No a teď se snaží vrátit zpátky. Je to nehoráznost,“ řekl Deníku Bolek Margoś.

I když si lidé budou muset na most propojující Českou republiku, Polsko a Německo ještě nějakou dobu počkat, neznamená to, že by nepokračovala jiná spolupráce mezi regiony. Loni tu například společně Češi, Poláci a Sasové oslavili 15. výročí vstupu České republiky do Evropské unie.

Na příští rok je zase naplánovaný Festival pěveckých sborů Trojzemí, kdy se sjedou pěvecké sbory z Německa, Polska a Česka, aby své umění předvedly na letním pódiu v Weinau a dvou dalších místech. Státy také kromě kultury spolupracují v oblasti bezpečnosti, kdy na hranicích slouží česko-německé hlídky cizinecké policie.