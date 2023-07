Postavit pódia, připravit zázemí pro vystupující i návštěvníky a doladit poslední detaily. Ve čtvrtek 27. odpoledne se otevřou brány veseckého areálu a vypukne 29. ročník nejstaršího českého festivalu mainstreamové hudby Benátská! s Impulsem.

Přípravy na Benátskou jsou v plném proudu. | Foto: Deník/Jiří Louda

Přípravy na třídenní festival dobré hudby a nálady aktuálně vrcholí. „Poslední týdny jsou vždycky nejnáročnější, protože ladíme poslední detaily a nervozita i po všech těch letech roste. Samozřejmě se už ale všichni těšíme, až do areálu konečně začnou proudit diváci a celé to vypukne,“ svěřil se spolumajitel festivalu Petr Pečený.

Překvapením na poslední chvíli je pro návštěvníky festivalu i unikátní tričko a čepice, které pro Benátskou! navrhl kreslíř a hudebník v jedné osobě Jonáš Ledecký. Ten bude vystupovat na letošní Benátské! s Cold Licks. „Benátská už několik let používá bezva vizuál Ještědu na kterém, místo ikonické rozhledny, stojí kytara Flying V. A tak mě napadlo nakreslit nějakou obludu, která si tu kytaru bere do pazour a rve z ní struny. Z několika kandidátů to u mě na celý čáře vyhrál T-Rex, kterého jsem přejmenoval na T-Rocks, jelikož kytara v jeho pidiprackách vypadala nejsměšněji,“ podotkl Ledecký.

Hlavní hvězdou letošního ročníku bude britská legenda, zpěvák Chris Norman, jehož hlas Češi znají například z hitů Midnight Lady nebo Living Next Door To Alice. Úvodní čtvrteční večer bude na hlavní ČEZ Energy Stage v režii slovenských hvězd jako No Name, Richarda Müllera nebo Petra Nagye a dalších. Z českých interpretů se ve Vesci postupně představí Rybičky 48, Jaromír Nohavica, Mirai, David Koller nebo Michal Penk.

Sobota pak bude na ADIFEX Stane patřit výhradně mladým interpretům, mezi kterými nebudou chybět Sharlota, Viktor Sheen nebo Yzomandias. „Myslím, že Liberec se na tuhle akci extrémně těší a potřebuje ji. Věřím, že dojde spoustu fans a bude skvělá atmosféra. Pokaždý, co jsme na Benátské! hráli, jsem si to užil, a to hlavně díky publiku. To má doufám po roční pauze absťák a přijde nás podpořit celé město,“ podotkl rapper a liberecký patriot Paulie Garand.

Letos čekají na návštěvníky rovnou tři pódia. Organizátoři přidali další stage a upravili rozvržení areálu, aby bylo maximálně komfortní a co nejvíc fanoušků mělo pocit, že stojí v první řadě. A jestli loni dorazilo přes 35 tisíc fanoušků dobré muziky, tak letos věřím i vzhledem k tomu, jak jde prodej vstupenek, že se nám ho podaří překonat,“ zdůraznil ředitel festivalu Pavel Mikez.

A protože Benátská! je festivalem, který je vhodný nejen pro dospělé, ale i celé rodiny, na své si přijdou i děti. Pro ty nejmenší bude připravena show Zpívánky pro děti, ti větší si pak můžou troufnout zúčastnit se populární soutěže AZ-Kvíz. Velkým lákadlem bude i autogramiáda herců populárního seriálu Zoo televize Prima. Občerstvit se a nabrat síly bude možné ve festivalové vinárně a pivnici i v partnerských zónách.