Studenti Fakulty textilní liberecké univerzity představí své práce v rámci expozice připravované Českým centrem v Paříži. Mají v plánu jeho sídlo v Bonapartově ulici při takzvané site specific instalaci obléknout do velkoformátových textilií a žakárské tkaniny s vlastními autorskými vzory. Společným tématem této velkoplošné instalace jsou „Šelmy nebezpečné a půvabné“.

Z žakárské tkaniny vznikly i oděvy, které budou na přehlídce rovněž k vidění. „Katedra designu spolupracovala na vytvoření těchto autorských tkanin s katedrou technologií a struktur a s firmou Mileta, která provedla finální úpravu materiálu. Kooperace mezi katedrami a s firmou je pro naši fakultu typická. Umění se v oblasti textilu, oděvu, ale i skla a šperku snoubí s technologiemi a práce studentů katedry designu vlastně prezentují práci a um celé fakulty,“ sdělila proděkanka Fakulty textilní Jana Drašarová.

V Paříži se budou se svými oděvními i šperkařskými kolekcemi prezentovat Ivana Gurášová, Štěpán Folget, Leona Špačková, Kateřina Švecová, Anna Střídová, Nikola Márová, Radek Dunovský a Alžběta Hudeková. V září vyrazí do francouzské metropole na rezidenční pobyt, během kterého výstavu připraví. „Studenti s sebou povezou také třicet textilních bannerů o délce 3,5 metru, do kterých bychom chtěli budovu Českého centra v Paříži obléknout. Detaily se ladí a uvidíme, nakolik se to nakonec podaří,“ podotkla pedagožka katedry designu Zuzana Veselá, která se specializuje na oděvní návrhářství. Výstava začne oficiálně vernisáží s módní přehlídkou v pátek 9. září v prostoru dvorany Českého centra, k vidění zde však bude už od 7. do 11. září.

Mocný textil

Koncept a motto chystané výstavy je Textil jako všeobjímající, chránící, neznající hranic a textil svobodný. Studenti tím reagují na globální hrozby jako je epidemie koronaviru a válečný konflikt na Ukrajině. Zabývají se tématy bezpečí, ochrany a svobody. „Pro nás bude tato přehlídka součástí oslav a připomenutí třicet let práce v oboru designu textilu a oděvů, zároveň je to letos dvacet let od doby, co jsme rozšířili nabídku studia o zaměření sklo a šperk,“ dodal vedoucí katedry a výtvarník Svatoslav Krotký. Loni katedra doplnila portfolio svých studijních programů o navazující magisterské studium design – textil, oděv, sklo, šperk.

U příležitosti třiceti let designu na Fakultě textilní TUL proběhne v říjnu oslava a setkání absolventů, jehož součástí bude mimo jiné přehlídka studentské oděvní tvorby a návštěva prostor katedry, tedy budovy B, budovy N a Univerzitní Galerie N v Jablonci nad Nisou.