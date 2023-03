„Přivolejme s jarem i naději.“ Tak zní motto Tulipánového měsíce, jehož 11. ročník probíhá po celý březen. Projekt Centra Amelie zviditelňuje potřebu komplexní péče během onkologické nemoci.

Součástí Tulipánového měsíce je výstava obrázků dětí na podporu onkologicky nemocných v OC Forum Liberec. | Foto: Deník/Jiří Louda

Liberecká Amelie si pro zájemce připravila Den otevřených dveří, událost proběhne ve středu 15. března od 9.30 do 14.30 v Jablonecké ulici, kde Centrum Amelie sídlí. Návštěvníci se budou moci seznámit s prostory a službami této organizace a dozvědět se více o onkologické problematice. Od 10 do 11 hodin bude připraveno tvoření s Nadací Preciosa, od 13 do 14 hodin budou mít zájemci příležitost vyzkoušet si trénink paměti.

Po celý březen je navíc připravena v rámci Tulipánového měsíce celá řada aktivit na podporu všem, kterým do života vstoupila rakovina. Tulipán symbolizuje kromě jara i naději do budoucna a změnu. „Strach z nemoci, dlouhodobá izolace od svých blízkých, obavy z budoucnosti, to vše přináší onkologicky nemocným a jejich blízkým do života velký stres.

V Amelii se jim v tomto měsíci snažíme zpříjemnit prostředí onkologických ambulancí, lůžkových oddělení či čekáren a poslat jim vzkaz, že na svou nemoc nejsou sami,“ zdůraznila koordinátorka Amelie v Liberci Petra Kuntošová.