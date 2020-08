V pěti letech začal s judem, a když jeho otec Martin Berka založil Berka Fight Centrum, přešel v devíti letech ke kick-boxu. „Měl jsem velkou výhodu díky stavbě těla, dokázal jsem rychle nabrat svaly a zároveň redukovat tuky,“ říká Nikolas Berka.

Berka Fight Centrum vzniklo v roce 2006 a v současné době je největším fight centrem svého druhu v Libereckém kraji. I díky tomu měl Nikolas šanci poznat řadu kvalitních odchovanců, kteří dosáhli nemalých úspěchů v bojových sportech na české, evropské, ale i světové úrovni. Mezi nimi nechybí taková jména jako Jiří Vaňata, Adam Kocourek, mistr Evropy v K-1 Martin Prýslubský či mistr České republiky v K-1 Radim Kušnirak.

Od kick-boxu přešel nakonec právě ke K-1, sportovní disciplíně na pomezí thajského boxu a kickboxu, která je založena na smíšení odlišných stand-upových bojových umění a sportu do jednoho. „V tomhle sportu jsem se našel, tvrdá práce se zúročila. Zúčastnil jsem se i několika zápasů a dosáhl prvních úspěchů. Po vítězství na Mistrovství České republiky v K-1 jsem začal zápasit profesionálně s bilancí čtyř výher v řadě. Úspěšnou kariéru však přerušilo zranění,“ posteskl si Berka.

Natrhl si přední vazy v koleni v době, kdy se přechází z kategorie juniorů do kategorie dospělí. „Právě bojové sporty mě formovaly během dospívání jako člověka. Kromě posílení samotné fyzické zdatnosti jsem se naučil pokoře a disciplíně,“ dodal mladý sportovec s tím, že si na tomto sportu cení i komplexnosti. Člověk musí zkombinovat jak fyzickou sílu, tak i obratnost, flexibilitu a musí také neustále pilovat techniku.

Nabízí individuální i skupinové hodiny

Bojové sporty se však staly pevnou součástí jeho života. Po uzdravení a regeneraci začal otci pomáhat s trénováním ostatních zápasníků a přitom se mu začala v hlavě rodit myšlenka, že by rád své zkušenosti předal i ostatním. Vrhl se na studování trenérské metodiky, nových trendů a postupů a také pomáhal organizovat legendární série galavečerů Night of Warriors. Rozhodl se, že se vydá touto cestou a pomůže lidem plnit si své sny a cíle týkající se kondice.

Práce s klienty časem přerůstala v budování pevných přátelských vztahů a našel práci, která se mu stala koníčkem, zábavou i naplněním. „Zakomponoval jsem prvky z bojových sportů do tréninků, které pomohou klientovi jak s redukcí tělesného tuku, tak s nabráním svalové hmoty,“ dodal Berka. Chodí k němu i tací, kteří se chtějí primárně věnovat boxu, u nich se zaměřuje hlavně na techniku. U ostatních představuje boxování ozvláštnění tréninku v podobě kardia. „Výhodou je to, že se nejedná o klasické stereotypní fitness cvičení jako v posilovnách, kde máte jen stroje,“ vysvětlil nadšenec do bojových sportů.

Samotný trénink trvá šedesát minut a většina klientů využívá možnost zacvičit si u boxovacího pytle. A to i ženy, které si tuto část tréninku oblíbily. Nikolas Berka nabízí jak individuální, tak i skupinové hodiny. Někdy dohlíží i veřejné tréninky. „Raději mám ale ty individuální. Znám toho člověka, vím, kde je potřeba zabrat a jaké jsou jeho slabiny,“ doplnil. Jeho pomoc nekončí jen u samotného cvičení, ale radí lidem i s jídlem a není neobvyklé, že s nimi je v kontaktu i přes sociální sítě, když se na něj obrátí s prosbou o radu.

„Úspěch není bohatství či sláva. Já věřím, že úspěch je o dosahování stanovených cílů. Není totiž ostuda dát si velmi vysoký cíl a nedosáhnout na něj. Je však škoda dát si cíl příliš nízko a dosáhnout jej příliš snadno,“ přiblížil svou filozofii Berka a pokračoval: „Moderní doba klade obrovské nároky na výkonnost každého z nás a právě odreagování v podobě sportu je takřka nutností pro udržení psychické i fyzické kondice a pohody.“

Mezi jeho klienty patří především lidé, kteří původně netušili, že se stanou doslova fanatickými nadšenci do bojových sportů. „Velmi mě motivuje, když vidím, jak se postupně mění jejich těla, ale i sebevědomí a přístup k vlastnímu životnímu stylu. Spokojenost klientů a úsměvy na jejich tváři jsou mi tou největší odměnou,“ přiznal trenér.

Nezapomíná ani na sebe a cvičí buď sám, nebo na veřejném tréninku. Rád by časem zase vyzkoušel amatérské zápasy, i když je limitovaný prodělaným zraněním. „Také mě potěšilo, že veřejnost už nevnímá bojovníky jako mlátičky či vygumované hlavy. Ten sport je o disciplíně, nikoli o bezhlavém bití,“ dodal.

Z bojových sportů se největší pozornosti těší MMA, o což se postaral například Karlos Vémola. Ten ale nedávno zaskočil nejen své fanoušky výroky o své bývalé partnerce a synovi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. „Já jsem to bral jako vtip a věřím, že to nemyslel vážně. Fandím Jiřímu Procházkovi, který byl vždy pokorný, a myslím si, že má na to, aby dosáhl titulu v UFC,“ podotkl Nikolas Berka s tím, že by uvítal, aby se podobné pozornosti dočkaly i thajský box či K-1.