Důvod? Čeští, němečtí i polští politici v této polské obci podepsali prohlášení, v němž své vlády vyzvali, aby urychlily opravu problémového polského úseku trati. Politici, kteří z vlaku vystoupili, museli využít provizorních schůdků, žádná zastávka se tu dnes totiž nenachází. Její zřízení je přitom dalším požadavkem signatářů.

Železniční trať z Liberce do Varnsdorfu je pozoruhodná tím, že prochází skrz území hned tří států. Zatímco na německém i českém území vlaky zastavují, tím polským pouze projíždějí. A to nijak závratnou rychlostí, kvůli špatnému stavu trati zde mohou jet maximálně 40 kilometrů za hodinu.

O opravu ani ne tříkilometrového úseku usilují politici už celou řadu let. „Poláci nepřistupují k úpravám a údržbě trati tak, jak bychom si přáli,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Oprava je přitom klíčová nejen kvůli zvýšení cestovního komfortu, ale především proto, aby vlaky z Liberce do Žitavy zvládly dojet za půl hodiny. Z Žitavy totiž v jeden čas odjíždějí vlaky i do dalších směrů, do Görlitz či Drážďan.

„Když ale přijede vlak od Liberce, všechny vlaky už jsou pryč, cestující musejí čekat na další,“ připomněl žitavský primátor Thomas Zenker. K sobotnímu prohlášení připojili své podpisy i regionální politici z Polska.

Také Poláci totiž vnímají stav tratě jako problém. Vidí navíc příležitost k tomu, aby zde znovu vznikla zastávka zrušená po válce. „Na zastávku tu čekáme dlouho. Investice by umožnila našim obyvatelům cestovat do Česka i Německa za prací i za turismem,“ prohlásil správce vesnice Mateusz Smosarski.

Prohlášení poputuje ministrům dopravy do Prahy, Drážďan i Varšavy. „Jednání podle našeho názoru nejsou příliš rychlá. Patnáct let po vstupu do Evropské unie je ta situace stále stejná,“ vysvětlil Půta.

Finance od všech států

Mezistátní jednání se aktuálně vedou ve dvou rovinách. V první řadě je nutné zajistit podepsání takzvané investiční smlouvy, která umožní financovat opravu na polském území i z peněz Čechů a Němců. „K investiční smlouvě proběhlo v Praze jednání v září. Musí být potvrzen model financování, tj. využití peněz českého subjektu na cizím území. Další jednání se předpokládá v únoru roku 2020,“ informovala mluvčí českého ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Zásadní je ale trojstranná prezidentská smlouva. „Ta bude zastřešovat plánovanou obnovu tratě, nastaví mantinely spolupráce a nastaví rozdílné právní procesy na jednu úroveň vedoucí k cíli. Takovýto proces je podle optimistického scénáře očekáván v délce přibližně dvou let,“ dodala Rezková.

Na trati se o uplynulém víkendu konaly oslavy 160 let od jejího vzniku. Cestující mezi Libercem, Chrastavou, Hrádkem a Žitavou po oba dny vozily zvláštní historické vlaky. Na nádražích v Hrádku a v Žitavě byl připraven i doprovodný program.

Oslavy se konaly trochu předčasně, první vlak od Žitavy do Liberce totiž přijel 1. prosince 1859. V minulosti po trati jezdily například i přímé vlaky z Berlína do Vídně nebo z Drážďan do Košic. V současnosti má trať význam především pro regionální dopravu, od roku 2009 ji zajišťuje německý dopravce Die Länderbahn.