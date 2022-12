„Naše firma v Liberci působí už několik let, a tak jsme se nyní rozhodli zaměřit na tvorbu nových pracovních pozic v regionu. V uplynulých měsících jsme proto investovali do nových moderních kanceláří, navržených tak, aby bylo pracovní prostředí pro nové zaměstnance co nejlepší,“ sdělil výkonný ředitel Trasku Pavel Riegger. Společnost se chce stát špičkou v oboru, tomu odpovídá dlouhodobá strategie. „Máme velký sen, a to dostat se na americkou burzu a zazvonit si,“ svěřil se Riegger.