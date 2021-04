Dopravní podnik tam bude opravovat propustku Janovodolského potoka. Práce potrvají od rána 2. dubna do odvolání, minimálně by měla výluka trvat tři měsíce. V úseku Viadukt–Dolní a Horní Hanychov budou místo tramvají jezdit autobusy s označením X2 a X3.

Linky pojedou podle výlukového jízdního řádu. Přestupní stanice mezi náhradní autobusovou dopravou do Dolního a Horního Hanychova a tramvajovou dopravou do Lidových sadů bude zastávka Viadukt v ulici Hanychovská. Zastávka Staré Pekárny bude v obou směrech posunuta o 100 metrů ve směru do centra.