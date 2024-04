/FOTO, VIDEO/ Zkušební provoz tramvají mezi Jabloncem a Libercem už začal, nyní se zacvičují řidiči a další personál dopravního podniku a dělají se zkušební jízdy. První cestující by se tramvajemi z Liberce do Jablonce a naopak měli projet už na prvního máje. Obnovená tramvajová trať mezi městy slibuje pohodlnější a rychlejší cestování.

Tramvajová trať do Jablonce nad Nisou má povolený zkušební provoz. | Video: Jiří Louda

Byl pozdní večer, první máj. Večerní máj, byl lásky čas. První máj se nezadržitelně blíží a spolu s ním i obnovení tramvajového spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Tramvajová trať má aktuálně povolený zkušební provoz, první cestující se tu svezou právě na svátek zamilovaných.

Modernizace tramvajové trati mezi severočeskými městy, která se několikrát protáhla kvůli majetkoprávnímu vypořádání a nárůstu cen, tak skončila. Jejím cílem bylo odstranit dopravní závady a zrekonstruovat trať, aby odpovídala platným technickým normám. „Stavba se skládala ze 128 stavebních objektů a k tomu dalších 20 zajišťovaly ČEZ distrubuce a Cetin. Kompletně se vyměnily koleje na celé trati, kanalizace, přebudovaly se výhybny. Trať se částečně přetrasovala a v některých místech oddělila od silničního provozu,“ sdělil provozně-technický ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) Ludvík Lavička s tím, že nová modernizovaná trať bude mít životnost 30 až 50 let.

Aktuálně na tramvajové trati probíhají zkušební jízdy. Dopravní podnik musí zaškolit přes stovku zaměstnanců, zejména řidiče tramvají, ale i dispečeři a pracovníky v dílnách a ve vozovně, kteří jsou technickou podporou v rámci provozu při řešení závad. Vznikl i nový manuál pro provoz na lince městské hromadné dopravy číslo 11, který má rozsah šedesáti stran. Zpracoval ho lektor, který provádí zaškolení. „Po dobu rekonstrukce jsme přijali dost nových kolegů, mezi nimi přibližně pětadvacet řidičů, ti budou mít zácvik větší. Po zahájení provozu budou několik služeb absolvovat se zkušenějším kolegou,“ řekl Deníku dopravní ředitel DPMLJ Martin Hettner.

Zacvičují se i řidiči, kteří na tramvajové trati před rekonstrukcí jezdili. Došlo k posunu výhyben a samotný zácvik spočívá v tom, že se řidiči seznámí s veškerými body na trati jako například rychlostními omezeními či kontakty, které spínají různé obvody. Detailně tak poznají trať i z technického hlediska. „Museli jsme upravit dispečerský řád, provozní předpis, který jsme doplnili o nové návěsní znaky. Řidiče přeškolujeme průběžně a nyní to probíhá tak, že se uskuteční dvou až tříhodinový nácvik na trati,“ osvětlil.

Jednu z největších změn představuje unikátní a v České republice jediný společný přejezd se železniční tratí v Proseči nad Nisou. Bývalé nádraží šlo k zemi, nahradil ho raritní společný přejezd pro vlaky i tramvaje osazený závorami, kde budou mít cestující nově možnost pohodlného přestupu z tramvaje na vlak a obráceně. Úprav se dočkala i část trati a přilehlé silnice v okolí zastávky Vratislavice nad Nisou, pošta. „Zastávka směrem do Jablonce je na pozemcích katastru Liberec, ale zastávka směrem do Liberce je na pozemku patřícímu Jablonci. To je taková hříčka,“ podotkl Lavička.

Tramvaj na trase nejezdila od července 2021 a celá stavba byla rozdělená do čtyř úseků, na kterých se pracovalo souběžně. Původně měla rekonstrukce úseku dlouhého přibližně pět kilometrů skončit loni v červnu, později byl termín dokončení odložen na podzim. Lavička už v minulosti zdůraznil, že od 50. let minulého století, kdy trať vznikla, neprošla rekonstrukcí. V 70. letech šlo pouze o výměnu kolejí a troleje. „Jedná se o jednu z největších investičních akcí dopravního podniku, ale i z hlediska Libereckého kraje, v novodobých dějinách, která stála zhruba 893 milionů korun bez DPH,“ dodal předseda představenstva DPMLJ Michal Zdeněk.

