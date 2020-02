Ostravská firma Ekova Electric ale na svém webu uvedla, že opraví oba vozy. „Vůz 77 se podrobí kompletní opravě v přední části pravého boku, středních dveří a schodů, vůz 82 dostane nové přední čelo. Oba vozy obdrží i nový lak v místech, kde došlo k poškození,“ napsala Ekova. Podle údajů z registru smluv vyjde liberecký dopravní podnik oprava na zhruba 1,5 milionu korun bez daně.

K nehodě došlo 4. prosince loňského roku na konečné v Dolním Hanychově. Tramvaj jedoucí od Horního Hanychova v ranních hodinách narazila do soupravy, která zatáčela do smyčky. Po střetu byl jeden z řidičů odvezen do nemocnice s lehkým zraněním, nikdo další se nezranil. Tramvaj, která se převrátila, totiž vyrážela z vozovny, vezla tak minimum cestujících. Na koleje ji musely vrátit dva velké jeřáby.

„Případ byl ze strany policistů Dopravního inspektorátu vyřešen příkazem ve formě blokové pokuty,“ řekl Deníku policejní mluvčí Vojtěch Robovský.