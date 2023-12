Počasí zkomplikovalo práci stavařům, kteří tak nemohli dokončit poslední etapu rekonstrukce tramvajové trati v ulici u Šamotky. Průběh modernizace ovlivnily i problematické výkupy nemovitostí, komplikace přinesly i přeložky vedení nízkého napětí.

Na provoz tramvají mezi Libercem a Jabloncem přispěje kraj. Žádá dokončení trati

Plánované termíny navazujících stavebních objektů, jako jsou například opěrné zdi či kabelovod, se tak opakovaně posouvaly. Roli sehrálo i zdražení oceli a nutnost uzavřít dodatky ke smlouvám.

„Nástup deštivého období, spad sněhu a teplota pod bodem mrazu pak společně ovlivnily technologické podmínky stavebních prací na daném úseku. Aktuální klimatické podmínky už tak nejsou předpokladem úspěšného dokončení rekonstrukce tramvajové trati v letošním roce,“ podotkl Tomáš Krebs z DPMLJ.

Práce budou pokračovat, až to umožní počasí. „Budeme se snažit, aby byl bezpečný provoz tramvají do Jablonce zahájen v co nejbližším možném termínu,“ doplnil.

Nyní tramvaj končí v zastávce Vratislavice nad Nisou - výhybna, kde cestující přestoupí na náhradní autobusovou dopravu. To není pro řadu cestujících, kteří využívají tento typ dopravní obslužnosti, komfortní. Mezi ně patří například Petra z Jablonce nad Nisou, která do sousedního města jezdí za prací. „První zpoždění mě nepřekvapilo, ale stále jsem doufala, že aspoň na podzim budou tramvaje jezdit. Očividně jsem byla naivní,“ netajila rozčarování.

Bez obsluhy a s umělou inteligencí. Liberec by měl oživit unikátní Dešťový bar

Mezi oběma městy jezdí i vlaky či linkové autobusy. „Kdybych jezdila vlakem, musela bych odcházet z domu o půl hodiny dříve. Bydlíme v místě, odkud to mám bližší na zastávku městské hromadné dopravy,“ dodala.

Provozně technický ředitel DPMLJ Ludvík Lavička už v minulosti zdůraznil, že od 50. let minulého století, kdy trať vznikla, neprošla rekonstrukcí. V 70. letech šlo pouze o výměnu kolejí a troleje. Nová modernizovaná trať bude mít životnost 30 až 50 let. „Je třeba si uvědomit, že celý projekt se skládá ze 128 stavebních objektů a dalších 20 objektů, které zajišťuje společnost ČEZ Distribuce,“ podotkl Lavička.

Jednou z novinek bude společný železniční a tramvajový přejezd, který představuje naprostou raritu v rámci České republiky. Místo bývalého nádraží v Proseči vznikne společné nástupiště pro tramvaj i vlak. Největší změny se dočká Nový Svět, tam vznikne nová výhybna tramvaje. celý projekt vyjde na 900 milionů korun bez DPH a dvě třetiny pokryje dotace od Ministerstva dopravy.

Na Svátek práce vyjela na koleje historická tramvaj, zájemci nakoukli do vozovny

Stavební práce na čtyřech úsecích

Úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola (1. úsek)

Změna polohy současné výhybny tak, aby na současné silnici I/14 byl odstraněn složený oblouk, který zvláště směrem od Liberce byl častou příčinou dopravních nehod. Současný tramvajový most bude mimo zhotovení nové mostovky rozšířen o chodník pro pěší s pokračováním až k ulici Za tratí.

Úsek Proseč nad Nisou, škola – Proseč nad Nisou, výhybna (2. úsek)

Od ulice Za tratí začne tramvajová trať stoupat do prostoru bývalého dopravny železniční trati Proseč nad Nisou (opuštěná staniční budova bude zbourána) tak, aby zde vzniklo nástupiště nové tramvajové výhybny ve stejné úrovni s nástupištěm železniční zastávky. Po opuštění výhybny bude společný přejezd se železniční tratí krytý závorami. V další části zanikne současná výhybna Proseč. V celém tomto úseku dojde k důslednému oddělení silniční a tramvajové dopravy.

Úsek Nový svět – Měnírna (3. úsek)

V tomto úseku bude vybudována nová výhybna, ke které povede zcela nová přístupová bezbariérová lávka od ulice Prosečská (překlene ulici Za říčkou). Z tohoto důvodu zanikne současná zastávka Nový svět. V tomto prostoru dojde k úpravě ostrého oblouku s malým poloměrem na oblouk o poloměru 100m. V Zeleném údolí bude vybudován zcela nový most blíže ke komunikaci s větším směrovým obloukem. Původní most byl vystavěn přes plánovanou státní komunikaci Vratislavice – Rádlo. K její dostavbě však nikdy nedošlo. Součástí tohoto úseku je také provedení změny rozchodu (posunutí kolejnice v úseku Měnírna – ulice U Nisy.

Úsek U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní (4. úsek)

V nejkratším pracovním místě dojde k nahrazení panelů BKV pevnou jízdní dráhou, doplnění světelných signalizací a zřízení nového odbočovacího pruhu na křižovatce Liberecká x U Nisy.

Mohlo by vás zajímat: Liberecký bazén zavře až v dubnu. Tendr na jeho rekonstrukci se protáhl

Zdroj: Jiří Louda