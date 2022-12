Pětadvacet milionů korun přispěje v příštím roce Liberecký kraj na provoz tramvají mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Příspěvek bude stejný jako za tento rok - bez ohledu na to, že letos končí smlouva mezi krajem a statutárními městy o finanční podpoře k zajištění provozu trati. Kraj chce také jednat s oběma městy, aby se zapojila do systému příspěvků na dopravní obslužnost.

„Budeme dále finančně podporovat provoz tramvajové linky. Svůj podíl jsme postupně navyšovali. V předchozích letech to bylo 17,3 milionu, v roce 2019 pak 18 milionů, od roku 2020 přispíváme pravidelně 25 miliony korun. Rozumím důležitosti tramvajového spojení mezi městy a jsme připraveni o budoucí podpoře od roku 2024 s oběma statutárními městy jednat. Podle nákladů na přepravu jednoho cestujícího je tramvaj bezkonkurenčně nejdražší způsob dopravy, který má ale své ekologické přednosti,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Spolupráci na financování provozu tramvají mají kraj a města mezi sebou stvrzenou i memorandem z roku 2020. Navýšení příspěvku kraj už při jeho podpisu podmiňoval dokončením prodloužení tramvajové trati do centra Jablonce. „Myslím, že to bude naše téma i pro jednání s radou Liberce a Jablonce v lednu, protože bez prodloužení nemůže tramvaj využít všechny své přednosti, což by měl být zejména přestup na všechny ostatní linky MHD a příměstské autobusové dopravy v Jablonci. Tehdy jsme ochotni uvažovat i o vyšší částce,“ poznamenal Půta.

Podle hejtmana má nové vedení Jablonce zájem v projektu pokračovat a na prodloužení trati hledat finanční prostředky. Další podmínkou pro zvýšení příspěvku jsou sčítací rámy, aby se dalo posoudit, jaký objem dopravy je v Jablonci, jaký v Liberci a jaký meziměstský. A poslední záležitost se týká vyjednávání o jízdních řádech.

Větší příspěvek od obcí

„Otevřeli jsme i jiná témata. Souvisí to s příspěvky obcí. Výše příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti je nyní 90 korun na obyvatele a kumulovaná inflace 70 procent. Chceme v příštím roce jednat s obcemi v kraji o navýšení tohoto příspěvku. S tím souvisí i jednání se statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou a jejich zapojení do tohoto systému, aby zahrnoval všechna města a obce kraje. A to souvisí i s příspěvkem na tramvaj,“ objasnil náměstek pro dopravu Jan Sviták.

V současnosti totiž Liberec a Jablonec příspěvky neplatí. „Myslíme si, že by bylo logické, aby se obě města do systému zapojila, tak jako všichni ostatní. S tím, že to může být další významný zdroj pro podporu společného financování dopravy, nejenom tramvají, ale i příměstských linek na Jablonecku a Liberecku, které jsou provozovány místními MHD a nahrazují tak příměstskou hromadnou dopravu,“ vysvětlil Půta.

Příspěvek obcí by kraj v budoucnu rád zvýšil přibližně na 150 korun na obyvatele. Součet příjmů z příspěvků měst a obcí na dopravní obslužnost je celkem 27 milionů korun, jen zapojením statutárních měst by se částka zvýšila zhruba o polovinu. „Jsme jedním z mála krajů, možná jediný, který má tento systém. Myslím, že je to určitě lepší, než co funguje v jiných krajích, kdy musí obce dofinancovávat linku anebo ji nemají,“ dodal hejtman.