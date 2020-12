Adventní čas představuje kouzelné období, kdy je víra v zázraky nejsilnější. A jeden takový se stal včera, kdy na českolipském kopci Holý vrch vyrostla dvě andělská křídla. Nezapomněl je tu ale žádný anděl, to spolek Souznění připravil charitativní akci. I přes aktuální situaci spjatou s epidemií koronaviru mohou totiž zájemci podpořit ty, kteří to opravdu potřebují.

Jednou z nich je Miroslava Štická původem z České Lípy. Trpí spinální svalovou atrofií 1. typu, která způsobuje postupné ochabování svalstva. Téměř čtyřiadvacetiletá Mirka je na vozíčku a potřebuje nepřetržitou péči sedm dní v týdnu, jelikož sama nesedí, nechodí, neotáčí se ani neplazí. Navzdory svému onemocnění se mladá žena snaží žít co nejvíce normální život.

„Původně přišla s nápadem instalace andělských křídel Jana Mrkvičková, která v České Lípě provozuje svatební salón Nella. Měla vizi, jak se u nich budou fotit nevěsty. Od představy nakonec ustoupila, ale nám se zalíbil, jen jsme pozměnili jeho smysl,“ popsal počátek projektu zakladatel spolku Souznění Martin Šimončič.

Spolek Souznění vznikl při příležitosti oprav barokní kaple na Holém vrchu a od té doby se snaží z kopce udělat poutní místo. Za normálních okolností tu pořádá dětské, společenské a charitativní akce. „Lidé se mohou přijít vyfotit a v případě zájmu se i stát pomyslným andělem a podpořit Mirčinu rodinu odesláním jakékoli částky na transparentní účet,“ dodal Šimončič. Číslo účtu je 161199700/5500.

Mirka je totiž bystrá dívka, která hraje hru bocca, ve které slaví jeden úspěch za druhým. Na mezinárodních závodech se dvakrát umístila na třetí pozici. Mimo jiné se zajímá o sport, je fanynkou Bílých Tygrů a ráda jezdí fandit na fotbal. „Rodiče se snaží dceři zajistit maximální péči, která je pro ně psychicky a fyzicky vyčerpávající, zároveň je náročná finančně. A Mirka si zaslouží, aby si mohla plnit své sny,“ zdůraznil zakladatel spolku Souznění.

Andělská křídla doplní od 19. prosince slaměný betlém a Holý vrch ožije i 1. ledna novoročním výstupem. „Rádi bychom z této akce udělali tradici a každý rok darovali křídla někomu dalšímu, kdo to potřebuje,“ podotkl Martin Šimončič. Kromě symbolického anděla dostala Mirka i speciální dres od Bílých Tygrů a českolipského fotbalového klubu Arsenal.

Patnáct let pomoci v Liberci

Jubilejní patnácté výročí letos oslavila tradice v podobě stromu přání, který opět stojí na nádvoří liberecké radnice. Potrvá do středy 23. prosince, nádvoří bude přístupné každý všední den od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. V neděli je zavřeno. „Vzhledem k nutným hygienickým opatřením, která se týkají pandemie covid-19, nebudou k dispozici papírové kartičky a psací potřeby. Doporučuji přinést už vyplněná přání s kontaktem a následně je na stromeček zavěsit,“ vzkázala mluvčí magistrátu Jana Kodymová.

Tato oblíbená akce se poprvé konala v roce 2006. Zavěšeno už bylo na čtyři tisíce kartiček, pořízeno na čtyři stovky dárků. Nejčastější dětskou touhou je stavebnice Lego, panenky nebo autíčka. Najdou se ale i vtipná a kuriózní přání, která bývají současně nesplnitelná. Jedním takovým bylo létající koště s prosbou, aby bylo doopravdy funkční. „Ze všech lístků vylosuje vedení města přibližně třicet šťastlivců, kterým město jejich přání na začátku nového roku splní,“ dodala Kodymová.

Dočkají se i děti z domovů

Udělat radost dětem z dětských domovů mohou zájemci prostřednictvím Stromu splněných přání, který stojí ve vstupní hale Muzea Českého ráje v Turnově. Akce se letos koná posedmnácté a na splnění svých přání čeká 257 dětí. Akce končí v pondělí 21. prosince a následně proběhne rozvoz zabalených dárků do jednotlivých dětských domovů.