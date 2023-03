/FOTO/ Liebiegovo městečko, liberecká radnice, Jizerskohorské bučiny, Svojkov či Bezděz patří k výčtu míst, které divákům přiblížila Toulavá kamera. Od prvního vydání v únoru roku 2003 nabídl magazín České televize už více než šest tisíc reportáží a letos slaví dvacetileté jubileum. Toulavá kamera, kterou provázejí Iveta Toušlová a Josef Maršál, patří k divácky nejoblíbenějším pořadům.

Liebiegovo městečko | Foto: Jakub Volný

„V roce 1999 jsem začala moderovat hlavní zpravodajskou relaci ČT Události a musela tak přestat točit v terénu. Cítila jsem se tvůrčím způsobem nevyužitá, protože jsem byla zvyklá denně brázdit naši zemi křížem krážem. Navíc jsem měla pocit, že zprávy jsou často plné negativních informací a těch pozitivních je v nich jako šafránu. Lidé se ale také potřebují z něčeho radovat, potěšit, být na něco pyšní. Začala jsem si proto ‚hrát' a stvořila námět na Toulavku. Na realizaci jsme měli pouhé tři měsíce! Byl to závod s časem, ale, jak vidno, vyplatil se,“ zavzpomínala na začátky pořadu jeho autorka a moderátorka Iveta Toušlová.

Oblíbený cestovatelský magazín přiláká každé nedělní dopoledne k obrazovkám 564 tisíc diváků starších patnácti let, tedy více než 35 % všech, kteří mají zapnutou televizi. Sledovanost cyklu za posledních dvacet let setrvale roste, vůbec nejsledovanější díl, který pokořil milionovou hranici odvysílala ČT v první jarní den roku 2021.

„Slýchávali jsme spíše názory, že Toulavka dlouhého trvání mít nebude, proč taky, když je ta naše vlast tak malá, provinční, nezajímavá… Opravdu, i to padlo. Já jsem, navzdory všem škarohlídům, věřil, že pořad nebude mít jepičí život, nicméně dvacetiny mě ohromily,“ podotkl moderátor Josef Maršál.

Na tvorbě reportáží se podílí pětadvacet štábů napříč celou zemí. Nad rámec více než tisícovky odvysílaných „pravidelných“ dílů vytvořil autorský tým Toulavé kamery 12 speciálních cyklů, patří mezi ně například Toulavá kamera – Za rodinným stříbrem, Toulavá kamera na venkově nebo Toulky za cechy a řemesly. Pořad, který naučil Čechy cestovat po Česku, má od roku 2005 rovněž knižní podobu.

„Neustále se přesvědčujeme o tom, jakým bohatstvím se v tomto ohledu pyšníme, a moc náš těší, že ho pomáháme divákům objevovat nová místa. Toulavá kamera je přesně ten typ pořadu, který člověk musí dělat srdcem. Bez toho by to nešlo. Na výsledku je to znát a diváci to cítí. Tahle nejsilnější lidská emoce se totiž ničím ošidit nedá, natož nahradit,“ dodala Toušlová.