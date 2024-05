Každý den se jeho zdravotní stav zlepšuje. Postupně mu snižují dávky léků na bolest, což samozřejmě není příjemný a má bolesti, jak se tělo postupně dává dohromady. Bude ale trvat dlouho, než bude úplně fit, ale hojí se extrémně rychle. Přesto to bude na delší dobu, než si původně myslel. Ale zdraví je nejdůležitější a podle lékařů měl velké štěstí, kdyby ho dopravili do nemocnice o minutu později, už by tady nebyl. Dá se říci, že utekl hrobníkovi z lopaty.

Paradoxně jsem to zjistil díky Facebooku. Kontaktoval mě společný známý, se kterým spolupracujeme, a jehož manželka pracuje jako zdravotní sestra v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kam tátu po nehodě transportovali. Ve zprávě stálo „víš o tátovi?“. Tak jsem odepsal, že nevím, co myslí a on mi pak řekl o té nehodě. Nejdřív jsem tomu nevěřil. Volal jsem tátově přítelkyni, ta nic nevěděla, pak jsem se mu zkoušel neúspěšně dovolat. Nakonec jsem zavolal přímo do pražské nemocnice a tam mi to potvrdili. Nebýt Facebooku, tak bychom stále čekali, až se vrátí večer domů. Byla to velmi nepříjemná situace a už bych ji nechtěl znovu zažít.

Policie nehodu stále vyšetřuje. Táta na motorce předjížděl kolonu a v tu samou dobu se pro stejný manévr rozhodl řidič auta, který chtěl odbočovat. A když zjistil, že to nejde, začal couvat. A aby táta do couvajícího auta nenaboural, tak to strhnul. A zatímco motorka klouzala k couvajícímu autu, tátu to hodilo do cesty kamionu, který jel v protisměru.

Vy sám jezdíte na motorce?

Nikdy mě to nechytlo, párkrát jsem se svezl s tátou. Zkoušel jsem to i v mládí, ale nenašel jsem k tomu vztah. Navíc teď na to nemám ani čas a kupovat si motorku jen proto, aby ležela v garáži a já na ní nejezdil, mi přijde zbytečné. Navíc mám dítě, často cestuji i se psem, tak to pro mě není.

Ve skupině Krucipüsk působíte od roku 2018 jako bubeník. Jaké to pro vás je vystupovat společně s otcem?

Pojí nás hodně společných věcí, máme i podobné názory, takže to je vlastně v pohodě. Na začátku si to muselo trochu sednout, než jsme si zvykli, ale je to dobrá škola. Jsou jasně dané naše role. Je to jeho kapela, on rozhoduje a já k tomu můžu říct nějakou připomínku. Ale nechávám rozhodnutí a vedení na něm.

Plánovali jsme koncerty Krucipüsku nějak nacvičit

Jak se nastalá situace dotkla plánů skupiny?

Na plánované koncerty jsme se těšili, protože minulý rok byl spíše odpočinkový, odehráli jsme několik koncertů přes léto a podzim. Letos jsme chtěli odehrát přibližně 70 koncertů. Milujeme festivaly, ať už kvůli atmosféře, fanouškům či potkávání se s dalšími kapelami. Hraní na fesťácích je pro kapelu úplně nejvíc z celého roku, a o to bohužel přijdeme. Původně jsme plánovali to nějakým způsobem nacvičit, aby táta mohl být s námi na pódiu, ale zjistili jsme, že to prostě nepůjde. Chtěli jsme si jeho party rozdělit v kapele, ale nefunguje to. Má specifický hlas, který nejde nahradit. Nakonec jsme se rozhodli koncerty zrušit, nechtěli jsme hrát na soucit. Je lepší dát mu čas na uzdravení a odjet podzim v plné palbě.

Jaké zrušené vystoupení vás osobně nejvíce mrzí?

Keltská noc, na které jsme paradoxně nehráli čtyři roky a po těch letech jsme se těšili na velký návrat. To mě moc mrzí, mám k ní osobní vztah, líbí se mi jak místo, tak atmosféra.

Znamenají pro vás zrušené koncerty finanční ztráty?

Jasně že ano. Všichni se tím tak napůl živíme. Sice máme i další svoje práce, ale je to příjemný přivýdělek a finančně se nás to dotkne. Léto představuje pro skupiny nejsilnější období, kdy si vydělají na ten zbytek roku, který bývá slabší.

Jak tedy naložíte se získaným časem?

Zaskakuji na bubny u populárního zpěváka Marcella. Zároveň jsem poměrně tvárný a tvůrčí člověk, tak kdyby někdo z mých známých potřeboval bubeníka na výpomoc, nebránil bych se tomu.

Ze dne na den jsem přišel o podnikání

Dlouho jste byl spojován s libereckým klubem Bunkr, který jste ale prodal v listopadu 2022. Co vás k tomu vedlo?

Za těch 10 let, co jsem ho vedl, se podařilo klub rozjet, vybudovat skvělou atmosféru a uspořádat spoustu skvělých koncertů. Od návštěvníků se nám dostávaly pozitivní ohlasy, ale pak přišla epidemie koronaviru a s ní spjatá bezpečnostní opatření. Ze dne na den jsem přišel o možnost podnikat a vydělávat peníze. Po covidu se sice situace zase zlepšila, ale uvědomil jsem si, že trávím v klubu hodně času, navíc se mi v té době narodilo dítě. Nejsem ten typ člověka, co pracuje jen kvůli zisku, musím mít z toho i radost. A tu mi vedení klubu už nepřinášelo, tak jsem se ho rozhodl prodat. Nejdříve mě to mrzelo, ale už to vnímám jako uzavřenou kapitolu, přesto tam občas vypomůžu.

Vy jste ale s podnikáním neskončil, že?

Z klubu jsem přesedlal na kavárenství a založil italskou kavárnu a vinárnu Pacca ve Františkovské ulici v Liberci. Nabízíme italskou praženou kávu, používáme italské suroviny a stojí to ráno na snídaních a odpoledne na sladkém pohoštění, tedy dortech, a kávě. O pátcích pořádáme tematické akce a snažíme se návštěvníky naučit pít a hlavně si vychutnat kvalitní víno. To podle mě v Liberci chybí. Lidé si sice jdou sednout do hospody na pivo, ale že by si šli sednout příjemné kavárny či podniku a dát si lahev vína, to se tu moc neděje. Máme velký výběr italských, rakouských a německých vín a k tomu nabízíme obložené prkénko s uzeninami a sýry.

Je velký rozdíl mezi vedením klubu jako nočního podniku a kavárny?

Otevřel jsem si kavárnu, protože jsem nechtěl mít tolik starostí jako v klubu a mám jich dvakrát tolik (smích). Je to náročné hlavně v tom, že musíte najít kvalitní lidi, které to bude bavit a nebudou to vnímat pouze jako práci. Přijde mi, že dnešní generaci chybí zájem, chtějí si to jen odpracovat, dostat výplatu a víc je nezajímá. Já prostě když něco dělám, chci to dělat a chci si tím vydělávat peníze, tak zároveň mě to přece musí zajímat. Nebudu někam chodit jenom tak, abych si vydělal a měl na živobytí.

Ještě rok nepojedu na dovolenou

Chápu to tak, že jste velký srdcař?

Když se do něčeho vložím, začnu to dělat na sto procent i na úkor svých zájmů. Bunkr taky na začátku hned nefungoval, trvalo tři roky, než začal na sebe vydělávat. Půjčoval jsem si peníze od rodiny, abych ho udržel. Byl jsem mladý a neměl jsem žádný finanční polštář. První roky jsou vždycky těžké, tak to mám nyní i s kavárnou. Tu provozuji rok a půl, a ještě to potrvá tak další rok, než pojedu třeba na dovolenou.

Mezi vaše velké koníčky patří i bojové sporty. Máte stále čas se jim věnovat?

Před rozhovorem jsem byl akorát na tréninku. Věnuji se jim od 12 let, začínal jsem s karate a potom jsem přešel do sportovního klubu MMA Liberec, kde působím 7 let. Snažím se chodit minimálně dvakrát týdně trénovat. A teď, když odpadly koncerty, bych si rád splnil sen zápasem v kleci. Zatím to je v jednání, uvidíme, jak to dopadne.

Nesmíme zapomenout na vaši kapelu Backfist, kde jste frontmanem. Co máte letos v plánu?

Letos slavíme 10 let od založení. Rádi bychom natočili novou desku či alespoň elpíčko. V létě bychom chtěli odehrát pár koncertů a natočit i videoklip. Rozhodně to není o výdělku, ale spíš o té radosti z muziky.

