Jejich program ale není jen o nácviku chůze po mole, choreografie tance a líčení. V pátek navštívily také lučanský útulek Dášenka a zhlédly výrobu šperků.

Mladé bojovnice, které přijely z nejrůznějších koutů republiky, si můžete prohlédnout až do neděle na přehlídkách v rámci výstavy Křehká krása v Jablonci. A že je na co koukat, se ukázalo už na čtvrteční přehlídce, kdy nechyběla promenáda v plavkách a představení korunky pro letošní vítězku „Na výstavě v areálu Eurocentra si návštěvníci také volí z finalistek tvář Křehké krásy. Hlasují přímo na místě pomocí korálků. Dívku s největším počtem hlasů vyhlásíme v sobotu v podvečer,“ informovala Alexandra Belingerová, organizátorka soutěže Miss České republiky.

Finalistky přijely na Jablonecko už ve středu. Kromě účasti na výstavě Křehká krása se v Jizerských horách učí líčit, nacvičují choreografie nebo absolvují focení s profesionálními fotografy. Dále navštíví největší prodejní centrum české bižuterie Palace plus, podívaly se na výrobu šperků v JSB Bijoux a včera navštívily lučanský útulek Dášenka.

Nejmladší finalistka letos dosáhla 18 let, nejstarší je 27 let, což je horní hranice pro účast v soutěži. Ani jedna z finalistek však nepochází z Libereckého kraje. Převládá Morava a Praha.

Finalistky si pobyt na Jablonecku pochvalují. A nepřijely jen mladé studentky, mezi finalistkami je i letuška, učitelka v mateřské škole nebo farmaceutka. „Finále v Miss České republiky je pro mě vyvrcholení v éře mých účastí na soutěžích krásy,“ řekla 26letá farmaceutka Dominika Fousová z Nového Města nad Metují. „Já mám tyto soutěže hrozně ráda, protože je to pro mě relax a vyražení z běžného stereotypu. Také se mi líbí koncept soutěže, že nejsme vázané smlouvou a děláme to, co dělat chceme,“ dodala.

Řada děvčat však promenádu po přehlídkových molech zažívá zcela poprvé. Například 20letá Nikola Kokyová z Kolína. „Vše je pro mě nové, i návštěva Jablonce nad Nisou. Ale vím, že už to bude moje druhá rodina, je to vše na přátelské bázi,“ uvedla dívka.

Sledování online

Pokud jste si už nyní některou z miss oblíbili, a chcete vidět velké finále, organizátoři doporučují sledovat sociální sítě. Vyhlášení Miss České republiky totiž nebude přenášet televize. „Má to mnoho důvodů. Jedním z nich jsou finance. Peníze, které vybereme, půjdou na charitu. Navíc sledovanost pořadů v televizi upadá,“ vysvětlila Alexandra Belingerová.

Na charitu také půjdou peníze z kolekce Miss České republiky, na které se podílelo šest členských firem Svazu výrobců skla a bižuterie. Ty navrhly několik druhů šperků ve třech barevných kombinacích black diamond, champagne a multicolor. K vidění nebo zakoupení jsou na právě probíhající výstavě Křehká krása. „Je to i první pokus o kolekci, kterou vytvořilo více firem. Ty se opřely o své zkušenosti a vznikly tak krásné brože, náhrdelníky, náušnice a dokonce i kabelky,“ řekl předseda svazu Pavel Kopáček.