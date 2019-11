Jako první se letos lyžaři na Ještědu projedou na sjezdovce Skalka. Oproti minulým letům ji chce provozovatel areálu začít zasněžovat nejdříve ze všech, jakmile to počasí umožní. „Jde o nejdelší sjezdovku s největší průchodností. Další výhodou je, že to přispěje k většímu komfortu lyžařů,“ řekl ředitel areálu Jakub Hanuš. Sjezdovka se totiž nachází blíže parkovišti i stanici tramvaje.

Lyžování v libereckém Skiareálu Ještěd. | Foto: Deník / Kamil Košun

Společnost TMR, která má areál ve správě, do něj letos před sezonou zainvestovala asi 15 milionů korun, a to například do cvičné plochy Maxiland umístěné u konečné tramvaje. Pojízdné pásy tam doplnil i stometrový vlek. „Rozhodli jsme se, že tam vytvoříme i koridor pro sáňkování a také dětský snowpark,“ popsal Hanuš. Další investice se týkají stravovacích služeb, nový kiosek vznikl na Pláních, kiosek u dolní stanice lanovky Skalka má pak nově větší kapacitu a také zastřešenou terasu.