Tlapková patrola i Lollipopz. Jojkofest ve Vesci rozzářil dětské obličeje

/FOTO, VIDEO/ Vytvořit nezapomenutelný zážitek, který v dětských srdcích bude rezonovat ještě mnoho let. To si klade za cíl rodinný festival Jojkofest, který přilákal poslední dubnovou sobotu do Sportovního areálu Vesec v Liberci dětské návštěvníky spolu s jejich rodiči.

Jojkofest ve Vesci rozzářil dětské obličeje. | Video: Jiří Louda

Nabídl bohatý program, který zpestřili hvězdní vystupující jako skupina Lollipopz, Tary či Sníček Hugo. V areálu vyrostly skákací hrady, maxi skluzavky, obří ninja race překážková dráha a různé zóny, kde se mohli zájemci zábavnou formou vzdělávat či popustit uzdu své kreativitě. Velkou pozornost vzbudili maskoti Tlapkové patroly, hrdinové tohoto animovaného seriálu se těší oblibě dětských diváků. Sportovně ladění návštěvníci měli příležitost vyzkoušet si řadu sportovních aktivit, které předvedly místní sportovní kluby. Odvážlivci poměřili síly v závodě odrážedel a šlapacích autíček. Na místě nechyběl ani pestrý výběr občerstvení. Auto vlétlo v Raspenavě na Liberecku do stromu, zastavilo se až v řece

