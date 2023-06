„Silně kontaminovaná voda vytékající ze staré skládky protéká reaktivními a sorpčními poli, ve kterých je železo, rašelina nebo dřevní štěpka. Závěrečné dočištění před tím, než vodu pustíme do řeky Wavolnica, obstarají rostliny v uměle vytvořeném mokřadu,“ přiblížil proces čištění vedoucí mezinárodního realizačního týmu projektu Lifepopwat a ředitel CXI TUL Miroslav Černík.

Pilotní projekt Wetland+ se osvědčil už před dvěma lety na výsypce starého lomu v Hájku na Karlovarsku, kde je uloženo pět tisíc tun lindanu a odpadních látek, které vznikaly při jeho výrobě v neratovické Spolaně za minulého režimu. Systém reaktivních a sorpčních polí se tam rozkládá na rozloze 0,75 hektaru a čistí vodu s účinností až 97 %. „Jaworzno je oproti Hájku menší svou rozlohou, ale množstvím skladovaných látek ho mnohonásobně převyšuje. Je tam přes 37 tisíc tun lindanu a desítky tisíc tun dalšího odpadu z chemické výroby, který je pro člověka a další organismy toxický. Jde o více než půl milionu metrů krychlových kontaminované zeminy,“ zdůraznil Černík.

Nyní jsou v testovacím režimu, kdy pomalu navyšují koncentraci pesticidů ve vstupní vodě. „S účinností jsme v Jaworznu nyní na asi 85 procentech, ale časem očekáváme stejnou účinnost jako v Hájku na Karlovarsku,“ doplnil.

Nasazená technologie nabízí řadu výhod. Obejde se bez výstavby budov čističek, bez chemikálií a jiné zátěže pro životní prostředí. Také nenarušuje ráz krajiny a přispívá k biodiverzitě. „Je to také technologie téměř bezúdržbová, která dokáže roky fungovat bez dalšího zásahu člověka. Jen jednou za několik let je potřeba doplnit železo do nádrží,“ upřesnil mluvčí liberecké univerzity Radek Pirkl.

Podle zástupce Městského úřadu v Jaworznu je značné rozšíření znečištění místa důsledkem dlouholetého zanedbávání, které souvisí se špatnými a neúčinnými právními předpisy v Polsku. Oblast bývalého chemického závodu Organika-Azot patří mezi zdroje průmyslového znečištění, jejichž negativní vliv se neomezuje jen na danou lokalitu, ale má přeshraniční rozměr. „Silně znečištěné vody vytékající ze skládky se totiž vlévají do řeky Wąwolnica, odtékají dál z tohoto území a jsou tak obzvláště nebezpečné i pro Baltské moře,“ sdělil Martin Tosza.

Sanace zeminy za použití standardních metod je v případě lokalit, jako jsou Hájek a Jaworzno, spojena s obrovskými finančními náklady a jen těžko představitelná, natož realizovatelná. Oproti tomu systém reaktivních a sorpčních polí s mokřadem je snadno proveditelný a dává šanci k tomu minimalizovat negativní dopady podobně rozsáhlých starých ekologických zátěží. „V rámci projektu je naším úkolem navrhnout pro Jaworzno projekt funkčního zařízení s technologií Wetland+ ve velkém měřítku. Dále jednáme s potenciálními zákazníky ve Francii, Španělsku a Portugalsku o nasazení této technologie. Už se rýsuje také další lokalita v České republice,“ přiblížil Černík.

Podle průzkumů je na území Evropy podobně velkých skládek s pesticidními látkami, jako je ta v Jaworznu, okolo 40 a další desítky nebo spíše stovky menších. Odhaduje se, že v Evropě a ve státech bývalého Sovětského svazu je to minimálně 250 000 tun lindanu a dalších pesticidních látek. „Proto máme v rámci projektu v plánu vybudovat také mnoho informačních kanálů pro předávání zkušeností těmto potenciálním zájemcům,“ uzavřel ředitel CXI TUL.