Už více než sto dní měla být těžba hnědého uhlí v polském dole Turów zastavena. Těžební práce ale nedaleko české hranice běží dál. Polsko totiž odmítlo respektovat rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie, který 21. května dočasným opatřením nařídil uzavření dolu. Česká republika se proto obrátila znovu na soud, aby vyměřil Polsku penále pět milionů eur denně za neuposlechnutí tohoto rozhodnutí.

Polský hnědouhelný důl a elektrárna Turów. Archivní foto | Foto: Deník / Kamil Košun

Zatímco Češi žijící v blízkosti dolu pociťují vzrůstající frustraci z toho, že Polsko nerespektuje evropské právo a těžba se k jejich domům přibližuje každý den o něco blíž, Poláci sčítají finální účet, na kolik je tato rebelie proti institucím EU vyjde. Aktuálně se částka pohybuje okolo 2,3 miliardy polských zlotých. Podle předběžných odhadů polské organizace EKO-UNIA by se celková částka mohla vyšplhat až na závratných 6 miliard zlotých (asi 36 miliard korun). „Tyto peníze by přitom mohly být použity k transformaci regionu, který již ztratil stovky milionů zlotých z Fondu spravedlivé transformace,“ řekl prezident sdružení EKO-UNIA Radosław Gawlik. Částka se vztahuje k začátku listopadu, kdy by měl o mezistátním sporu o pokračující těžbě v Turówě rozhodovat Soudní dvůr EU v Lucemburku.