Na dortu by plápolalo sedm desítek svíček. Před sedmdesáti lety vznikl v Liberci Výzkumný ústav textilní technologie, předchůdce Výzkumného ústavu textilních strojů. Za tu dobu pokrátil název, přestěhoval se a rozšířil oblast zájmu a výzkumné aktivity. Ty neutlumil ani koronavirus.

Liberecký VÚTS vyvíjí technologie a výrobní stroje nejen pro textilní průmysl, ale i letecký, sklářský či automobilový. S výsledky jejich práce se lze setkat i ve sportu. Nafukovací paddleboardy drží svůj tvar díky speciálním 3D distančním tkaninám, u závodních lyží LUSTi se zase ve VÚTS postarali o to, aby lyže zůstaly extrémně lehké, přesto však velmi pevné. „Věděli jsme, že jenom výzkumem a vývojem textilních strojů se neuživíme. Začali jsme pronikat do dalších odvětví a nyní se věnujeme výzkumu a vývoji strojů pro zpracovatelský průmysl,“ sdělil generální ředitel a duchovní otec VÚTS Miroslav Václavík.

Ústavu, který vznikl v roce 1951, pomohla v období po revoluci a divoké privatizaci spolupráce se zahraničními firmami. V roce 2008 došlo ke zkrácení názvu na ten současný. Přelomový okamžik představovalo přestěhování z původního sídla U Jezu do nových prostor v průmyslové zóně v Liberci před osmi lety. „Spojujeme teoretické zázemí s konstrukcí. Naše řešení dotahujeme až do realizace a funkčního prototypu. V tom je naše síla a lišíme se od ostatních,“ zdůraznil zakladatel VÚTS.

Za dobu své existence získala společnost přes 800 patentů a v současné době zaměstnává přes 190 lidí. V poslední době opět roste poptávka po textilních technologiích. Ve VÚTS tak pracují zejména na projektech a zakázkách na zpracování skelných či uhlíkových vláken. Realizují dodávky strojních zařízení na výrobu nanovlákenných struktur. Zde je největší zájem o využití nanovláken do ochranných roušek. S renomovanou společností Nanospace jednají také o dodávce plně automatizovaného stroje na výrobu ochranných ústenek. „Vyvíjíme také menší stroje, jenž budou sloužit k výrobě roušek přímo ve firmách, které nebudou muset být závislé na dodávkách prostředků od externích dodavatelů,“ vysvětlil obchodní ředitel společnosti Jiří Václavík. O vyvíjený stroj na velké filtrační masky projevila zájem francouzská módní značka Louis Vuitton. „Rozvoj této oblasti nás samozřejmě nesmírně těší, protože tak můžeme významně navázat na naše historické znalosti a know-how,“ dodal obchodní ředitel.

V oblasti automobilového průmyslu mezi hlavní tuzemské zákazníky například Škoda Auto, Denso, Modelárna LIAZ, Magna nebo Knorr-Bremse, pro něž VÚTS vyvíjí montážní a zkušební stanice či plně automatizované linky. „Například pro Knorr-Bremse jsme realizovali kompletní linku pro výrobu filtračních patron do brzdových systémů,“ řekl Václavík. Spolupráci navázali s českými výrobci z dalších odvětí jako Preciosa či Lasvit. Světový ohlas vzbudila obdivuhodná instalace v nemocnici Abú Dhabí v Saudské Arábii. Jedná se o obrovské, 16 metrů dlouhé skleněné kyvadlo, které visí nad písečným kruhem o ploše 50 metrů čtverečních. „VÚTS nám dodal servomotory a naprogramoval a vymyslel celou technologii pohybu kyvadla. Kreslí do písku obrazce, které si návštěvníci nebo pacienti nemocnice zvolí buď z přednastavených kompozic, nebo je sami nakreslí do iPadu,“ nastínil spolupráci majitel firmy LASVIT Leon Jakimič.

Libereckou společnost také zasáhla epidemie koronaviru. Jelikož standardní průběh zakázek se pohybuje v řádech měsíců a projevila se jejich setrvačnost, v první vlně velký dopad v oblasti výzkumu a vývoje nepocítili. To se změnilo v první polovině letošního roku, kdy ubylo zakázek. „Nebylo možné jet k zákazníků a jednat o nových projektech. Cítili jsme z jejich stranu nejistotu,“ popsal situaci obchodní ředitel s tím, že nyní se to postupně zlepšuje. Obrat VÚTS činil v loňském roce odhadem 300 milionů korun, letos předpokládají mírný pokles na 280 milionů korun.

Pokles se ale neprojevil stejnou měrou ve všech segmentech, největší byl v oblasti automatizace a výrobních prostředků pro automotive. Na tyto výkyvy reagovali hledáním jiných perspektivních oborů. „Boom zaznamenaly zejména nanotechnologie, respektive využití nanovlákenných membrán pro výrobu ochranných roušek. Spolupodíleli jsme se také na vývoji zařízení pro lisování respirátorů z nanomateriálů. Oblasti nanomateriálů, zejména ve spolupráci se členy clusteru Nanoprogress, se chceme věnovat i do budoucna,“ popsal plány Václavík.