Areál aktuálně vlastní podnikatel Marek Šetina. Na brownfieldu, jehož výměra je téměř 78 000 metrů čtverečních, by mělo v budoucnu vyrůst tzv. město ve městě. Náplň celého areálu je polyfunkční. Obsahuje nejen lokální, ale především vyšší občanskou vybavenost, což zahrnuje vedle bydlení a základních obchodů a služeb i nákupní galerie, sportovní haly, wellness provoz, krytý bazén, fitness, krytou střelnici, lanový park ale i plánované střední školy a hotelové a kongresové zázemí spolu s velkoryse dimenzovanými plochami pro dopravu v klidu.

„Vedle sociálně ekonomického oživení a vybavení přináší záměr do města moderní urbanismus a architekturu,“ stojí v urbanistické studii, kterou vypracovalo architektonické a urbanistické studio Visio. Počítá se s vybudováním zelených ploch a odkrytím zatrubněného toku Lomnice procházející areálem a jeho celkovou revitalizací.

Nyní probíhají v objektu demoliční práce po bývalé Textilaně a podle Šetiny se zdražování v posledních dvou až třech letech výrazně podepsalo na průběhu prací. Loni došlo i k oplocení areálu. Z důvodu plánu obytné zástavby musel požádat město o změnu územního plánu, protože původně se počítalo s průmyslovou zástavbou. „Navrhovaná změna územního plánu počítá s poskytnutím plné občanské vybavenosti obyvatelům města a jeho návštěvníkům,“ podotkl majitel areálu.

Jak informoval starosta Nového Města pod Smrkem Petr Černica, zastupitelé změnu schválili a nevidí v tom žádný problém. „Myslím si, že by takový projekt, který dává smysl, mohl městu zvýšit kredit a přilákat další lidi,“ svěřil se. V minulosti mělo město šanci objekt koupit, ale nešlo do toho. „Buďme rádi, že jsme to jako město nekoupili, protože dnes bychom tady nic neudělali. Řešilo by se odklízení sutin, které šlo třistanásobně nahoru. Ta situace je vlivem faktorů jako války na Ukrajině či inflace úplně někde jinde,“ zdůraznil.

V minulosti se přikláněl k tomu, aby se brownfield stal majetkem města, například Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem. Přesto všichni členové nebyli jednotného názoru. „Potenciál území rozhodně má, ať už se bude jednat o průmyslovou či obytnou zástavbu. V případě připojení části bývalého lesoparku a dvou vodních nádrží pak i s rekreačním využitím,“ dodal předseda spolku Václav Tima.

Zdroj: Jiří Louda